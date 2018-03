The Witcher serisinin ana karakteri olan Rivia’lı Geralt geri dönüyor. Tabii bu söylentileri dolaşan Witcher dizisi ya da yeni bir Witcher oyunu için değil, Soulcalibur 6 için geçerli. Oldukça popüler dövüş oyunlarından biri olan Soulcalibur’un son yapımında karşımıza çıkacak olan Geralt, hünerlerini Bandai Namco’nun dövüşçülerine karşı sergileyecek.

Geralt Soulcalibur 6’da!

Doug Cockle tarafından seslendirilen Geralt, Kaer Morhen ringine çıkacak ve Wild Hunt’tan hatırladığımız “Hunt or Be Hunted” müziğini kullanacak. Geralt dışında Ivy, Zasalamel, Mitsurugi, Sophitia, Kilik, Nightmare, Xianghua ve yeni Grøh isimli karakterlerin yer alacağı belli olan oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına gelecek iken şu an için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor.