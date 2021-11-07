General Mobile | Nesini Seviyorsunuz? #6

Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer General Mobile’ı konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

01:06 Yerli marka olması uygun fiyatla satması

3:00 Pro modellerde genellikle iyi ve güncel işlemci kullanarak fiyat performans odaklı ürünler sunuyor olması.

5:17 Ben şahsen çok memnundum ürünlerinden. GM5’den GM9 Pro’ya kadar tüm modellerini kullandım hiç bir sıkıntı yaşamadım. Hatta bana göre en iyi modelleri GM9 Pro. Efsane telefon özelliklerine göre fiyatı da cidden uygun. Teknoloji tamamen şans işidir.

11:25 Peynir tenekesinden halice kasa kalitesi ve fiyatlarını.

12:32 İlk çıktığı senelerde daha premium ve daha rekabetçi cihazlar çıkarıyordu. Hali hazırda replika cihaz gibi modeller çıkarıyor. Halen daha parmak izini arkada kullanıyor ve damla çentiğe yer veriyor.

14:30 Düşük bütçeli veya yaşlı olan insanlara uygun cihazlar çıkarması.

15:38: Öncelikle yerli olması. Sağlam bir telefon, tüm modellerini kullandım şu anda GM 21 kullanıyorum siz de kullanın hiç olmazsa paramız vatanımızda kalır.

20:04 1A şarj adaptörlerine bayılıyorum, Amazon’da 10 lira civarı.

20:43 Ürünlerini beğenmesemde piyasada rekabet sağlamasını seviyorum.

22:17 F/p oranı en yüksek yerli marka olmasını seviyorum.

23:09 Sorunları olsa da fiyat konusunda ortalama üstü bir performans sunması ama herkes bunun için alır mı? Tartışılır.

25:52 Zamanında pek çok kronik sorunlu cihazı oldu ama bu cihazları gayet güzel fiyattan çıkardığı için seviyorum. GM 9 Pro gibi zamanında fiyat performans bir telefon çıkardığı için seviyorum. Hazır telefonlara marka basıp getirdikleri için de üzülüyorum.

28:05 Discovery modeli ilk çıktığında almıştım. Samsung S3 rakibiydi. O zaman S3 çok daha pahalı olduğu için Discovery çok güzel bir alternatif olmuştu. Çok uzun zaman kullandım ve çok memnun kalmıştım. Sonrasında GM 9 pro kullandım ama aynı keyfi bu telefon vermedi. Kısa süre kullandım sonra sattım. Bence GM’nin en kral telefonu discovery idi.

30:57 6 senedir GM 4G yi hala kullanıyorum. 2 senelik ekstra verdiği android güncellemesi sayesinde zamanındaki telefonlar arasından sıyrılıyordu. Bu zamana kadar genel olarak giriş seviyesi telefona göre sorunsuz çalıştı. Rakipleri (2015) genel olarak kasıyor.

33:14: Önceki cihazlarımda teknik servis işlemerinde aynı gün onarıp teslim ediyorlardı, şuan bilemiyorum.

34:35: Telpa servis noktalarını beğeniyorum. Ben General Mobile kullanırken 1 saat içinde cihazımı tamir etmişlerdi. Ayrıca çoğu büyükşehirde servis noktaları mevcut.

35:09 Android 12 duyrulmuşken, hala Android 10 güncellemesi beklerken sabretmeyi öğretmelerini, hızlı teknik servisini, eskiden uygun fiyata güzel özellikler sunan modeller sunmalarını seviyorum. Anıları seviyorum kısaca.

47:05 Türkiye’de yerli üretimin nasıl yapılmaması gerektiğini bize gösteren, kronik sıkıntılı cihazlarını iade almayıp üstüne vatandaşın alışverişteki haklarını bilmesi için çabalayan ve THHye başvurması konusunda insanları mağdur ederek öğretmede başarılı yerli gururumuz. 🙂

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