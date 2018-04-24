General Mobile GM 8 İncelemesi

Bu yıl Barcelona’da Mobile World Congress etkinliğinde duyurulan General Mobile GM 8, tüm vergi yüküne rağmen uygun fiyatlı bir akıllı telefon olmak konusunda iddialı. Yerli markamız General Mobile’ın geniş bir coğrafyaya sattığı GM serisi ürünlerin en sonuncusu olan GM 8 giriş seviyesi, saf Android işletim sistemine sahip bir ürün. Hatta güncelleştirmeleri neredeyse Google’In kendi cihazlarıyla beraber alabilen Android One akımına dahil.

General Mobile GM 8 İnceleme Videosu

Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 435 işlemcisini kullanan General Mobile GM 8, 1,4 GHz hızında çalışan 8 çekirdeğe ve Adreno 505 grafik işlemcisine sahip. Giriş seviyesi için makul bir kullanıcı deneyimi sunan Snapdragon 435, 3 GB bellekle destekleniyor. Aynı zamanda bize ulaşan modelde ekonomik modellerde de standart hale gelen 32 GB depolama alanı bulunuyordu.

Android One programına dahil Android 8.0 Oreo ile sizlere sunulan General Mobile GM 8, bu sayede tüm Android güvenlik güncellemelerini kısa sürede size ulaştırmayı vadediyor. Android One programı, ekonomik cihazların hızlı güncelleme alabildiği ve saf Android sürümünü barındıran cihazların sunulması anlamına geliyor.

Yeni akım olan 2:1 ekran oranına sahip General Mobile GM 8 720×1440 piksellik, 5,7 inç büyüklüğünde bir IPS ekrana sahip. Bu ekran Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Ekranın altında 3075 mAh gücünde bir pil mevcut ve günü rahatlıkla çıkartıyor. Güvenlik özelliği olarak gövdenin arkasında bir de parmak izi okuyucu bulunuyor.

Sonuç olarak; 1000 liranın altında bir etikete sahip olan General Mobile GM8 fiyatıyla barındırdığı özellikleri yan yana koyduğunuzda önemli bir ekonomik değer sunuyor.