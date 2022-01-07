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General Mobile GM 21 Pro Vs Omix X500 | Aynı Fiyata Hangisi Alınmalı?
Ülkemizin yerli üretim telefonlarından ikisi olan General Mobile GM 21 Pro ve OMIX X500’ü bu videoda kıyaslıyoruz. İki telefonun birbirine benzer özellikleri bulunıyorken birbirlerinden ayrıldıkları noktalarda yok değil. Neredeyse aynı fiyatttan satılan cihazlardan siz olsanız hangisi tercih edersiniz? Yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler…
General Mobile GM 21 Pro özellikleri:
Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt
Omix X500 özellikleri:
Boyut: 165,4 x 76,8 x 8,9mm
Ağırlık: 199 gr Ekran: 6,67 inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Dimensity G80
Bellek: 4 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 48 + 5 + 2 + 2
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 18 Watt
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#GeneralMobile #YerliÜretim #OMIX
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