Game of Thrones’un Yeni Sezon Posteri Ateş ve Buz’u Sunuyor

Game of Thrones’un bu sezonu oldukça çalkantalı olacak gibi duruyor ve daha önce bu sezonun senaryosunun tamamen sızdırıldığını da görmüştük.

Bugün Game of Thrones’un yedinci sezon posteri yayınlandı. Poster son derece kısıtlı bilgi veriyor. Hatta hiç bilgi vermiyor desek yeridir. Daha önceki sezonların posterlerinde genellikle karakterler yer alıyordu ancak bu sezonun posterinde sadece ateş ve buz var.

Hemen buz ve ateş ile ilgili spekülasyonlar internette dolanmaya başladı. Bu sene sonunda ejderhalar Dar Deniz’e geliyor olabilir. Daenerys ve Jon yıllar süren beklenti ile bir araya gelebilir. Ak yürüyenler, Sur’a gelebilir. Dorne, Kuzey’in yanında duracak mı ya da Gendry o küçük sandal ile nereye gidiyordu sorularının hepsi cevap bulabilir.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak bu hafta HBO South by Soutwest etkinliğinde bir şeyler açıklayabilir. SXSW etkinliği için HBO, Game of Thrones, Veep ve Silicon Valley temalı odadan kaçış oyunları hazırladı. Bu odalarda dizilerle ilgili bazı ipuçları olabilir.