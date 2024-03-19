Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları olacak olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün yeni yapılan bir sızıntıya göre Galaxy Z Fold 6 ucuz olacak. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Fold 6 ucuz olacak

Galaxy Z 6 serisinin Temmuz ayında yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6 ucuz ucuz olacak sızıntısı ise Güney Koreli kaynaklardan geliyor. Bu kaynaklara göre Galaxy Z Fold 6, 800 doların altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy Z Fold 5 ise bunun daha üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Yani Galaxy Z Fold 6 önceki nesline göre daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Bir önceki nesil: Galaxy Z Fold 5

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 904×2316 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1812×2179 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Fold 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Galaxy Z Fold 5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.