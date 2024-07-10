Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine eden marka olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini piyasaya sürüyor. Galaxy Z Flip serisi dikey katlanabilir formda iken Galaxy Z Fold serisi yatay katlanabilir formda karşımıza çıkıyor.

Bugüne kadar toplamda 5 adet Galaxy Z Fold piyasaya sürüldü. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, yeni yatay katlanabilen akıllı telefonu olan Galaxy Z Fold 6 modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Fold 6 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 968 x 2376 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 2160 x 1856 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Fold 6 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.

Galaxy Z Fold 6 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti ile birlikte akıllı telefon Galaxy AI yapay zeka özelliklerini de destekliyor. Akıllı telefon iki farklı varyasyon ile birlikte geliyor:

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 89.999 TL

12 GB RAM + 1 TB dahili depolama: 98.999 TL

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Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, gücünü 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor. Bu batarya 4.5W ters şarjı da destekliyor.