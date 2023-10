Geçtiğimiz haftalarda sizlerle Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanabilir telefonları için One UI 6.0 beta sürümlerinin gecikebileceği bilgisini paylaşmıştık. İlk plana göre, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 için beta programı Eylül ayında başlatılacaktı. Ancak planların değiştiği ve beta sürümünün Ekim ayında yayınlanacağı söylenmişti. Sonunda beklenen oldu ve Samsung geçtiğimiz gün en yeni katlanabilir telefonları için One UI 6.0 betasını yayınladı!

One UI 6 Beta Güncellemesi Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 İçin Geldi!

Samsung’un yepyeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 için One UI 6 beta sürümü sonunda kullanıcılarla buluşuyor. Bu güncelleme, kullanıcıların cihazlarını Android 14 tabanlı One UI 6’ya yükseltmelerine olanak tanıyacak.

One UI 6 beta sürümü, bir aydan uzun bir süredir kullanılabilir durumda. Daha önce Galaxy S23 serisi ve bazı A serisi cihazlar gibi Galaxy serileri, Android 14’ün genel iyileştirmelerini getiren bu beta sürümüne dahil edilmişti.

Sonunda Samsung’un yeni katlanabilir telefonları da bu programa dahil edildi. Beta sürümü şu an için ABD ve Hindistan’da Fold 5 ve Flip 5 için kullanılabiliyor. Fold 5 için F946BXXU1ZWJ2 ve Flip 5 için F73U1EU1ZWJ2 sürüm numarasıyla gelen ve yaklaşık 3 GB boyuta sahip olan One UI 6 betası şu anda yayında. Her iki cihaz da bu güncelleme ile birlikte Ekim güvenlik yamasını da alıyor.

Ancak Samsung, diğer katlanabilir telefonlar için One UI 6 beta sürümünün yayınlanma tarihine dair net bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, diğer cihaz sahiplerinin bu güncellemeyi alabilmek için biraz daha beklemesi gerekebilir. Yine de One UI 6’nın kararlı sürümünün yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 kullanıcıları, bu güncelleme ile cihazlarının performansını ve işlevselliğini daha da artırabilecekler. One UI 6, yeni özellikler ve geliştirmelerle birlikte geliyor ve Samsung’un katlanabilir telefonlarını daha da kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.

Bizler de yeni One UI 6.0 beta sürümünün katlanabilir telefonlara getireceği yenilikleri merak ediyoruz. Samsung’un bu gecikmesi açıkçası biraz ilginç oldu. Zira firmanın en yeni amiral gemilerinden önce, Galaxy S22, Galaxy A54, Galaxy A34 ve hatta bugün Galaxy A53 modeli de güncellemeyi almış oldu. Samsung’un burada karmaşık bir dağıtım süreci izlediğini görüyoruz.

Yine de kullanıcılar geç gelen kararlı bir sürümü, erken gelen kararsız bir sürüme tercih edecektir. Bu nedenle Samsung’un gecikmesi anlaşılabilir bir şey.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un gecikmesinin arkasındaki sebep ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!