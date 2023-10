Samsung, kullanıcılarını mutlu etmek ve cihazlarını daha işlevsel hale getirmek için One UI 6.0 beta güncellemesinin dağıtımına devam ediyor. Şirket, son olarak Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 sahipleri için One UI 6 Beta güncellemesini sunarak teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Şimdi ise sıra Güney Kore’deki Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 sahiplerine Android 14 güncellemesinin kapılarını açmaya geldi. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 One UI 6 güncellemesine kavuşuyor!



Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 Kullanıcılarına One UI 6 Beta Müjdesi!

One UI 6 güncellemesi, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Hızlı Panel, kullanıcılar için daha işlevsel ve kullanımı kolay hale getirildi. Galeri uygulaması, yapay zeka destekli özelliklerle güçlendirilerek kullanıcıların fotoğraflarını daha iyi düzenlemelerine ve kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Samsung Studio adlı yeni bir video düzenleme uygulaması, kullanıcılara videolarına metin, çıkartma ve müzik eklemelerini sağlıyor.

Kamera widget’ları da bu güncelleme ile gözden geçirildi ve daha kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapmayı kolaylaştırıyor. Aynı anda birden fazla görevle uğraşan kullanıcılar için ise açılır pencereler artık daha kullanışlı bir şekilde çalışıyor ve iki elle sürükle-bırak özelliği, özellikle Galaxy Fold kullanıcıları için işleri basitleştiriyor.

Şu an için One UI 6 beta sürümü sadece Güney Kore’deki kullanıcılara sunuluyor. Ancak dünya genelindeki Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 sahipleri, güncellemenin kısa süre içinde kendilerine ulaşmasını bekliyorlar.

One UI 6 beta sürümüne katılmak isteyenler, Samsung Members uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ancak beta güncellemelerin hala test aşamasında olduğunu ve cihazlarda bazı sorunlara neden olabileceğini unutmamak önemli.

One UI 6 beta sürümü, bir aydan uzun bir süredir kullanılabilir durumda. Daha önce Galaxy S23 serisi ve bazı A serisi cihazlar gibi Galaxy serileri, Android 14’ün genel iyileştirmelerini getiren bu beta sürümüne dahil edilmişti.

