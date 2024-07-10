Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine eden marka olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini piyasaya sürüyor. Galaxy Z Flip serisi dikey katlanabilir formda iken Galaxy Z Fold serisi yatay katlanabilir formda karşımıza çıkıyor.

Bugüne kadar toplamda 5 adet Galaxy Z Flip piyasaya sürüldü. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, yeni dikey katlanabilen akıllı telefonu olan Galaxy Z Flip 6 modelini tanıttı. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Flip 6 Neler Sunuyor?

Akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2640 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 425 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak tarafında ise bizleri 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 720 x 748 piksel çözünürlük ve 60 hz ekran yenileme hızı sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Flip 6 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Galaxy Z Flip 6 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon iki farklı varyasyon ile birlikte geliyor:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 58.599 TL

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 62.999 TL

İlginizi çekebilir: POCO F6 Pro Almak İçin 5 NEDEN!

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yonga seti, gücünü 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj hızına sahip 3700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.