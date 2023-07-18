Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarı oluşturan ve domine eden marka da Samsung. Güney Koreli şirket dikey katlanabilir formdaki Galaxy Z Flip ve yatay katlanabilir formdaki Galaxy Z Fold serileri ile pazar lideri konumunda. Uzunca bir süredir Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefonların renkleri, teknik özellikleri, tasarımları sızdırıldı. Bunları sizinle önceden paylaşmıştık.

İlginizi çekebilir: Uygun Fiyatıyla Redmi 12 Geliyor!

Samsung, Galaxy Z Flip 5’i satmak için ön sipariş kampanyaları yapıyor. Bu kampanya kapsamında Samsung, satın alınan Galaxy Z Flip 5 modelinin bir üst depolama seçeneğini verecek.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, 3.8 inç büyüklükte bir kapak ekranına sahip olacak. Bu sızıntıdan önce Sammobile kaynaklı bir sızıntıda kapak ekranının bir önceki nesilden hatırı sayılır bir şekilde büyük olacağı söylenmişti.

Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı, Oppo Find N2 Flip’in 3,26 inç büyüklüğündeki kapak ekranından daha büyük olacak. Bunun yanı sıra son sızıntılarda kapak ekranının Find N2 Flip’inkine benzer boyutta olduğu söylenen Vivo X Flip’in kapak ekranından da daha büyük olacak gibi görünüyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Bakalım Samsung’un bu hamlesine Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme gibi markalar nasıl tepki verecek?