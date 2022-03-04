Galaxy Z Flip 4 Söylentileri: Dönen Bir Kamera mı?

Galaxy Z Fold ve Z Flip 3’ü gördük, ancak bu yıl bizlere muhtemelen yeni bir katlanabilir Samsung getirecek. Samsung, 2022 için daha fazla telefonun çıktığı heyecan verici bir yıl geçirdi. Yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S22 serisini, uygun fiyatlı Galaxy S21 FE’yi ve katlanabilir Galaxy Z Flip’in (ve Galaxy Z Fold) yeni modellerinin muhtemelen yolda olduğunu gördük.

Galaxy Z Flip ve Fold 4, her ikisi de katlanabilir telefonlar olsa da birçok yönden farklılık gösteriyorlar. En göze çarpan fark, Z Katlamanın bir kitap gibi bükülmesi, Z Flip’in ise dikey olarak katlanması oldu. Geçen yılki Z Flip 3, kullanıcılar tarafından “mevcut en normal katlanabilir” olarak adlandırıldı ve yaklaşmakta olan Z Flip 4 muhtemelen bazı hoş yükseltmeler ve iyileştirmeler getirecek.

Galaxy Z Flip 4’ün çıkış tarihi, fiyatı, yeni özellikleri ve teknik özellikleri ile ilgili tüm söylentileri aktaracağız. Bunlar söylenti olduğu için, özelliklerin hiçbirinin Samsung tarafından onaylanmadığını unutmayın.

Çıkış Tarihi: Muhtemelen Ağustos veya Eylül

Galaxy Z Flip 4’ün çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir sağlam söylentiye sahip olmak için çok erken. Ancak, katlanabilir telefonun (ve Galaxy Z Fold kardeşinin) geçmişine bakarak, yeni cihazın ne zaman bekleneceğini genel olarak çıkarabiliriz.

Orijinali Şubat 2020’de duyurulduğu ve Galaxy Z Flip 3’ün Ağustos 2021’de piyasaya sürüldüğü için Galaxy Z Flip’in lansmanları belirli bir model izlemiyor gibi görünüyor. Ancak Samsung, cihazı Galaxy Z Fold ile arkadaş olmuş gibi görünüyor. Z Flip’in, Z Fold’un adlandırma kuralına uyması için sürüm 1’den 3’e geçmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.

2019 Galaxy Fold ve 2020 Z Fold 2 Eylül ayında piyasaya çıktı, Z Fold 3 ise Ağustos 2021’de piyasaya çıktı. Samsung telefonları bir çift olarak piyasaya sürmeyi planlıyorsa, Galaxy Z Flip 4’ü muhtemelen Ağustos veya Eylül’de bekleyebiliriz.

Fiyat: Galaxy Z Flip 4 Daha Ucuz Olabilir

Galaxy Z Flip 4’ün olası fiyatı konusunda da henüz pek bir şey duymadık. Ancak ipuçları için Galaxy Z Fold 4 hakkındaki söylentilere bakabiliriz.Koreli bir sızıntı, yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 4’ün Z Fold 3’ten daha ucuza mal olacağını öne sürüyor (söylenti kaynağı, diğerlerine kıyasla çok fazla bir geçmişe sahip değil. MacRumors Şubat ayında, iPad Mini 6’nın çıkış zaman çerçevesi, ancak tabletin ekran boyutu hakkında yanlıştı.) Kaynak daha fazla ayrıntı vermese de, bu spekülasyon telefonun fiyat geçmişiyle uyumlu. Galaxy Z Fold 3 (1.800 $), Fold 2’ye (2.000 $) kıyasla bir fiyat düşüşü yaşadı. Galaxy Z Flip 3’ün fiyatı da geçen yıl orijinal Z Flip için 1.380 dolardan 1.000 dolara düşürüldü. Bunu akılda tutarak, Samsung’un Z Flip 4’ün maliyetini düşürme olasılığı dahilinde. Ancak diğer tüm söylentiler gibi, şirket cihazı duyurana kadar kesin olarak bilemeyeceğiz.

Tasarım: Galaxy Z Flip 4’e Gelen İyileştirmeler

Yaklaşan Galaxy Z Flip 4’ün ekranıyla ilgili söylentiler, Samsung’un geniş kapsamlı yükseltmeler yerine birkaç küçük değişiklik yaptığını gösteriyor. Kore haber sitesi The Elec’e göre, Z Flip 4, Z Flip 3’ün 6.7 inçlik katlanabilir dahili ekranını koruyacak, ancak dış kapak ekranı 1,83’ten 1,9 inç’e biraz artacak.

Galaxy Z Flip 3’ün kapak ekranı, telefon kapatıldığında dış taraftaki ekran, orijinal Z Flip’inkinden dört kat daha büyük. Biraz daha büyük bir kapak ekranı, bildirimleri okumayı ve widget’ları kaydırmayı biraz daha kolaylaştırabilir.

Kameralar: Dönen Lensler

Samsung, Galaxy Z Flip 3 için kamera donanımını yükseltmedi, ancak yakında çıkacak olan Z Flip 4 bazı iyileştirmeler sunabilir. Söylentilere inanılırsa, yeni katlanabilir, dönen bir kamera ve daha iyi bir ekran altı kamera sunacak.

Hollandalı blog LetsGoDigital’in Temmuz ayında bildirdiği üzere Samsung, döner kameralı kapaklı bir telefon için Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne patent başvurusunda bulundu. Katlanabilir menteşeye oturan kamera iki merceğe sahip ve telefon kapalıyken, açıkken veya farklı açılarda kullanılabilmek için kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Bu, kameranın selfie çekebileceği ve diğer fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılayabileceği anlamına geliyor.

Herkese uyan tek bir kamera kulağa hoş gelmesiyle birlikte, katlanabilir menteşenin önemli ölçüde daha büyük olmasına neden olarak telefonun kendisini daha büyük ve daha hacimli hale getirebilir.