Özellikle öğrencilere vergisiz tablet kararından sonra Galaxy Tab S6 Lite çok satmıştı. Bu satış rakamlarından sonra da Samsung, Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelini piyasaya sürmeye karar verdi. Galaxy Tab S6 Lite’ın 2024 versiyonu yakında tanıtılacak. Detaylara bakalım.

Galaxy Tab S6 Lite 2024 tanıtımı ne zaman olacak?

Galaxy Tab S6 Lite 2024 lansmanı çok yakında yapılacak. Bu bağlamda tabletin Samsung destek sayfası yayına girdi. Ancak kesin bir lansman tarihi şimdilik bilinmiyor.

Galaxy Tab S6 Lite 2024 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy Tab S6 Lite, 10.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 2000×1200 piksel çözünürlük sunacak. Ekran paneli tarafında ise LCD bir panel kullanılacak.

Batarya tarafında ise tablet, 7.040 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak. Şarj hızı tarafında ise tabletin 15W kablolu şarj hızı olacak.

Galaxy Tab S6 Lite kaputun altında Exynos 1280 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 15W kablolu şarj hızına sahip 6840 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Tabletin Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi, 2G GSM, 3G UMTS ve 4G LTE gibi bağlantı destekleri de bulunacak.

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Kamera tarafında ise tablet 5 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ve 8 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olacak.

Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatları ise şu şekilde olacak:

Galaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi: 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama: 429 Euro 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 489 Euro

