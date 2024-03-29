Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir orta segment için Galaxy Tab S6 Lite 2024 isimli bir tablet üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise marka Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 neler sunuyor?

Tab S6 Lite 2024 10,6 inç ekran boyutuna sahip. Bu ekran, işleri daha akıcı hale getirmek için otomatik olarak yenileme hızını 90 Hz’e kadar ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıca, ekranın parlak güneş ışığında daha iyi görünmesini sağlayan Görüş Güçlendirici ve mavi ışık filtresi gibi özellikler bulunuyor.

Galaxy Tab S6 Lite 2024, 7040 mAh kapasiteli bir pili ile tek bir şarjla 20 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Samsung’un tableti AKG tarafından ayarlanmış çift hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile birlikte geliyor. Tabletin önünde 5 MP ana kamera ve arka tarafında 8 MP ana kamera bulunuyor. Tablet IP68 sertifikalı S Pen ile birlikte geliyor bu da not almayı kolaylaştırıyor.

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Tab S6 Lite 2024 Exynos 1280 yonga seti tarafından destekleniyor. Tablet 4 GB RAM’e sahip. Depolama seçenekleri 128 GB’a kadar çıkabilir ve microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.