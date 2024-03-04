Özellikle öğrencilere vergisiz tablet kararından sonra Galaxy Tab S6 Lite çok satmıştı. Bu satış rakamlarından sonra da Samsung, Galaxy Tab S6 Lite 2024 modelini piyasaya sürmeye karar verdi. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyat tarafında dört farklı fiyat seçeneğine sahip olacak. Bu Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatları cihazın SIM kart destekli olup olmamasına ve RAM – depolama özelliklerine göre farklılık gösterecek. Galaxy Tab S6 Lite 2024 fiyatları ise şu şekilde olacak:

Galaxy Tab S6 Lite (2024) Wi-Fi: 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama: 429 Euro 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 489 Euro



Galaxy Tab S6 Lite (2024) LTE: 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama: 459 Euro 4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 519 Euro



Galaxy Tab S6 Lite 2024 neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy Tab S6 Lite 2024, 10.4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın ekran yenileme hızı, ekran çözünürlüğü ve ekran paneli gibi detaylar ise henüz sır perdesi.

İlginizi çekebilir: En İyi Ekrana Sahip Telefonlar | Cep Sineması Gibi Olan Modeller

Galaxy Tab S6 Lite 2024 kaputun altında Exynos 1280 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 15W kablolu şarj hızına sahip 6840 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Tabletin Bluetooth 5.3, çift bantlı Wi-Fi, 2G GSM, 3G UMTS ve 4G LTE gibi bağlantı destekleri de bulunacak.