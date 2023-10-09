Samsung bir süredir yeni tabletleri olacak olan Galaxy Tab A9 ve Galaxy Tab A9+ üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, bu tabletlerini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9, 800 x 1340 piksel çözünürlük sunan bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 8.7 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Galaxy Tab A9 kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor. Tablet gücünü 15W kablolu şarj hızına sahip 5.100 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Tablet kamera tarafında ise iki adet kamera ile birlikte geliyor. Bu kameralardan arka kamera 8 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 2 MP çözünürlüğünde.

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Galaxy Tab A9+ kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB/ 8 GB RAM ve 64 GB/ 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Tablet gücünü 15W kablolu şarj hızına sahip 7040 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Tablet kamera tarafında ise iki adet kamera ile birlikte geliyor. Bu kameralardan arka kamera 8 MP çözünürlüğünde iken ön kamera 5 MP çözünürlüğünde.