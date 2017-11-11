Galaxy S8 mi, Xperia XZ Premium mu, Yoksa HTC U11 mi?

HWP masasında bu sefer aynı anda Galaxy S8, Xperia XZ Premium ve HTC U11 var. Peki hangisi daha öne çıkıyor? Ersin Akman’ın yorumuyla karşınızda.

Sırasıyla Sony Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S8 ve HTC U11 kullanan Ersin, 2017 yılının yıldızı olan bu üç telefonu kendi standartlarına göre birbiriyle kıyaslıyor.

Türkiye’deki resmi satış fiyatlarından yola çıkarak üç cihazla ilgili görüşlerini sansürsüz bir şekilde dile getiren Ersin’in hangi telefonu seçtiğini sizin de çok merak ettiğinizi biliyoruz. Bu videonun telefonunu değiştirmeyi veya yeni telefon almayı düşünen tüm dostlarımıza yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Şimdiden iyi seyirler dileriz…