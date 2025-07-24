Akıllı telefon dünyasının devlerinden Samsung, merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile şarj teknolojisinde önemli bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir devam eden 45W şarj sınırını nihayet aşacak olan Galaxy S26 Ultra, kullanıcılarına çok daha hızlı şarj deneyimi sunacak. Bu gelişme, özellikle hızlı şarj beklentisi olan Galaxy S26 Ultra kullanıcıları için oldukça sevindirici. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, Galaxy S26 Ultra‘nın bu alandaki atılımını %100 doğruluyor.

İçindekiler Galaxy S26 Ultra Şarj Hızında Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Galaxy S26 Ultra Şarj Hızında Yeni Bir Dönemi Başlatıyor

Sektörün önde gelen bilgi kaynaklarından biri olan @UniverseIce‘in X platformunda paylaştığı bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra‘nın 45 watt‘lık şarj gücünü geride bırakacağı kesinleşti. Bu, Galaxy S22 Ultra‘dan bu yana Samsung‘un şarj hızlarında yaptığı ilk önemli yükseltme olacak. Mevcut Galaxy S25 Ultra‘nın 5.000 mAh pilinin 45 watt ile yaklaşık bir saatte tamamen dolduğu düşünüldüğünde, Galaxy S26 Ultra‘da beklenen bu artışın, şarj süresini önemli ölçüde kısaltması bekleniyor. Tahminlere göre, 65 watt‘lık bir artış, şarj süresini 15 dakika veya daha fazla kısaltabilir, bu da Galaxy S26 Ultra kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlayacak.

Samsung, geçmişte yaşanan Galaxy Note 7 olayının ardından pil ve şarj teknolojileri konusunda oldukça temkinli bir yaklaşım benimsemişti. Ancak Galaxy S26 Ultra ile bu tutumun değiştiği görülüyor. Şirketin, çoğu Çinli rakibinin aksine USB PD PPS standardına bağlı kalması bekleniyor. Ancak bu durum, üçüncü taraf PD PPS güç adaptörleriyle tam uyumluluğu garanti etmeyebilir. Bu nedenle, Galaxy S26 Ultra sahiplerinin daha yüksek şarj hızlarından tam olarak faydalanabilmek için resmi Samsung şarj cihazlarını tercih etmeleri gerekebilir.

Galaxy S26 Ultra‘nın 5.000 mAh batarya kapasitesini koruyacağı, ancak Samsung‘un daha ince bir tasarıma olanak tanımak için enerji yoğunluğunu artırmış olabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, Samsung‘un pil kapasitesini 5.400 mAh‘nin altında tutarak geleneksel lityum iyon hücrelere sadık kalacağını öne sürüyor. Galaxy S26 Ultra, pil, şarj ve yonga seti yükseltmelerinin yanı sıra geliştirilmiş yapay zeka özellikleriyle de dikkat çekecek. Cihazın yeni bir 200 MP telefoto lens ve One UI 8.5 ile gelmesi beklenirken, S26 Edge‘in mevcut Plus modelinin yerini alması öngörülüyor.

2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 Ultra‘nın daha hızlı şarj özelliğiyle gelmesi, uzun süredir bu alanda yavaş kalan Samsung‘dan beklenen bir gelişmeydi. Ancak OnePlus 15 veya vivo X300 Ultra gibi rakiplerle nasıl rekabet edeceği, ilerleyen dönemde ortaya çıkacak detaylarla netleşecek. Galaxy S26 Ultra ile ilgili heyecan verici gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

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Siz Galaxy S26 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.