Galaxy S24 serisinin lansmanını geride bırakan Samsung, şimdi yaklaşmakta olan katlanabilir cihazlarını tanıtmaya odaklanıyor. Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın her ikisinin de 10 Temmuz’da Paris’teki lansman etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Samsung, Galaxy S25 serisi akıllı telefonlar üzerinde de çalışmalara başladı.

İçindekiler Galaxy S25 serisi her yerde Snapdragon ile satılacak

Galaxy S25 serisi her yerde Snapdragon ile satılacak

Sektör analisti Ming-Chi Kuo, markayı zor durumda bırakan ancak birçok kullanıcıyı sevindiren bir haber paylaştı. Kuo’ya göre, Samsung Galaxy S25 serisi yalnızca Qualcomm’un yakında çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi tarafından desteklenecek. Samsung, uzun yıllardır amiral gemisi Galaxy S serisi akıllı telefonlarını dünyanın birçok bölgesine şirket içi Exynos işlemcileriyle gönderiyor. Ancak bu yılki Galaxy S24 serisi cihazların yaklaşık %60’ı Exynos 2400 işlemciyle güçlendirildi.

Görünüşe göre Exynos 2500 yongası, Samsung’un beklenenden düşük 3nm verimi nedeniyle piyasaya sürülmeyebilir. Kuo ayrıca, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4’ünde %25-30’luk bir fiyat artışı beklediğini ve bu artıştan Samsung’un siparişlerindeki artış nedeniyle önemli ölçüde faydalanmasının beklendiğini belirtiyor.

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Raporlar, Samsung’un ikinci nesil 3nm çiplerinin %20 gibi düşük verim oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle TSMC’nin gelişmiş düğümlerinin artan maliyetleri göz önüne alındığında, Samsung’un şirket içi Exynos çiplerinin kullanımını artırma planlarını zorlaştırıyor. Bu üretim sorunları göz önüne alındığında, Samsung’un gelecek Galaxy S25 serisinin maliyetlerini nasıl kontrol edeceği belirsizliğini koruyor.