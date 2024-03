Galaxy S24 serisini piyasaya süren Samsung, zaman kaybetmeden Galaxy S25 serisi üzerinde çalışmaya başladı. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S25 işlemcisi sızdırıldı. Detaylar haberde.

Galaxy S23 serisinin tamamını Samsung, Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülmüştü. Galaxy S24 serisinde ise sadece Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ile gelmişti. Galaxy S25 işlemci tarafında ise tüm seri Exynos 2500 ile birlikte gelebilir.

So currently 2025 Samsung phones will be :

Galaxy Z – Snapdragon Only

Galaxy S – Exynos Only

Galaxy A – Mediatek & Exynos

— Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 1, 2024