Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışıyor. Samsung, bu akıllı telefonu ile birlikte yeni kamera özellikleri getiriyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 Ultra’ya Zoom Anyplace ve E2E AI Remosaic özelliklerini sundu. Detaylara bakalım.

ISOCELL Zoom Anyplace, biri yakınlaştırılmış nesneden biri tüm sahneden olmak üzere iki adet 4K video akışını aynı anda yakalamak için 200 MP ISOCELL sensörünü kullanıyor. Akıllı telefon aynı anda iki kayıt alıyor ve kayıt bittikten sonra bunlar tek bir videoda birleştiriliyor. Bu sayede video izlenirken zoom yapılabiliyor. Bu yapılan zoomda çözünürlük düşmüyor, 4K olarak kalıyor.

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E2E AI Remosaic özelliği ise fotoğrafları sıralı olarak değil paralel olarak işliyor ve bu da çekim hızında önemli bir artışa yol açıyor. Samsung, E2E AI Remosaic’in yakalama hızını iki katına çıkararak daha az işlem süresi ve daha iyi görüntü kalitesi sağlayabileceğini söylüyor.

Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda kullanılacak olan lenslerin detayları ise şu şekilde:

1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 MP ana kamera

1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip Sony IMX564 12 MP ultra geniş kamera

ultra geniş kamera 1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü 10 megapiksel telefoto kamera (3x optik yakınlaştırma)

5x optik yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksel periskop telefoto kamera , 1/2,25″ sensör boyutuna ve 0,8μm piksel boyutuna sahip GMU sensörüyle donatılmıştır. 5x telefoto kameranın son diyafram açıklığının yaklaşık f/3,2 olması bekleniyor

Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da kullanılacak olan Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Akıllı telefon 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Galaxy S24 Ultra‘nın kablosuz şarj desteğinin olacağı da düşünülüyor.