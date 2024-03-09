Markalar kameralarını geliştirmekle birlikte kamera yazılımlarını da geliştiriyorlar. Bu bağlamda markalar bazen ZEISS, Leica gibi firmalarla çalışıyor. Bazı markalar ise yazılımlarını kendileri geliştirmeyi tercih ediyor. Samsung da kamera yazılımını kendisi geliştiren markalardan birisi. Bu bağlamda marka, Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine özelliğini Galaxy S24 Ultra ile birlikte kullanıma sundu. Peki nedir bu Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine?

Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine

İlk olarak “Generative Edit” ile başlayalım. Bu özellik sayesinde Galaxy S24 Ultra yapay zeka ile birlikte fotoğraflarda düzenlemeler yapabiliyor.

S24 Ultra’nın yeni 5x telefoto kamerası önceki nesle göre iki kat daha büyük bir lense ve 1,4μm’de %60 daha büyük piksellere sahip. Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine Nightography özelliği ile birlikte %42 daha hızlı bir sinirsel işleme birimine ve %30 daha hızlı deklanşöre sahip.

Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine yazılımının biz diğer özelliği ise “Camera Shift in Enhance-X”. Enhance-X, Samsung’un yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme uygulaması olarak öne çıkıyor. Yazılım, Bir fotoğrafı çektikten sonra yapay zekayı kullanarak açısını ve perspektifini ayarlamanıza olanak tanıyor. Camera Shift in Enhance-X, bir konuda ne istediğinizi vurgulamak için fotoğrafı düşük açılı, üst açılı veya düz açılı yapma seçenekleri sunuyor.

Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine yazılımının son özelliği ise “Expert Raw”. Bu özellik ile birlikte Galaxy S24 Ultra, 50MP görüntüleri çok çerçeveli 12MP görüntülerle birleştiren yeni bir 24MP modunu kullanıma sunuyor. AI Fusion 24MP çekimler HDR özelliğine sahip. JPEG, RAW veya her iki şekilde birlikte fotoğraf çıktısı alınabiliyor.

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Galaxy S24 serisi ile birlikte Samsung, özellikle yazılım tarafında yapay zekaya önem vererek birtakım iyileştirmelere gitmiş. Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve Galaxy AI yapay zeka işlemesiyle birlikte Galaxy S24 Ultra, birçok iPhone kullanıcısına telefonlarını sattıracak kadar güzel fotoğraflar çekebiliyor.

Galaxy S24 Ultra ProVisual Engine ile birlikte neler sunuyor?

İlk olarak malzeme ile başlayalım. Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy S24 Ultra çerçeveler ve arka kapakta tamamen titanyum bir malzeme ile birlikte geliyor. Ön tarafta bulunan ekran Corning Gorilla Armor ile korunuyor. iPhone 15 Pro’da titanyum kaplama bulunduğunu belirtmek lazım.

Ekran tarafında ise Galaxy S24 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3120 (QHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 505 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Bu ekranın S-Pen desteği de bulunuyor. S-Pen ise kutunun içerisinden geliyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.3 GHz Cortex-X4, 5 adet 3.2 GHz Kryo ve 2 adet 2.3 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 Ultra ülkemizde üç farklı varyasyonla satılıyor:

12 GB RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 69.999 TL

12 GB RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 73.999 TL

12 GB RAM + 1 TB dahili depolama: 80.999 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 45W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor. 45W şarj adaptörü ve kablosuz şarj cihazı ise Galaxy S24 UItra’dan ayrı olarak satılıyor. Kutudan kullanım kılavuzu, Galaxy S24 Ultra, SIM iğnesi ve şarj kablosu çıkıyor.

Galaxy S24 Ultra, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Samsung’un kendi üretmiş olduğu kamera sensörleri kullanılıyor. Ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlüğünde 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Tüm yardımcı kameralarda da Galaxy AI yapay zeka desteği bulunuyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.