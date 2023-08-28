Samsung, 2024’ün ilk çeyreğinde Galaxy S24 Ultra modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yaklaşan lansmanla birlikte birçok sızıntı ve rapor ortaya çıktı. ICE UNIVERSE tarafından son zamanlarda paylaşılan bir rapora göre, Galaxy S24 Ultra modeli düz bir ekrana sahip olacak. Bu da, kavisli ekranlı telefonlara kıyasla cihazın elde tutulmasının daha rahatsız edici olabileceği anlamına gelebilir.

Daha önceki raporlar, cihazın boyutlarının 162,3 x 79 x 8,6 mm olduğunu belirtiyordu. ICE UNIVERSE, S24 Ultra için 79 mm genişliğinin doğru olduğunu belirtti ve bu ölçümün ekran detaylarına dayandığını vurguladı. Bu sızıntıyı yapan kişi, telefonun tasarımından endişe duyduğunu ve telefonun tek elle tutulmasının daha rahat olmayabileceğini belirtiyor.

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Tasarımın rahatsızlık verici olduğu kadar, bu sızıntıya dayalı renderlara göre Galaxy S24 Ultra’nın, rakipleri iPhone 15 Ultra ve Xiaomi 14 gibi cihazlara kıyasla daha kalın çerçevelere sahip olabileceği de belirtiliyor. Amiral gemisi cihazlarda ince çerçeveler beklediğimiz için, bu durum birçok kullanıcı için bir dezavantaj olabilir.

Ancak Galaxy S24 Ultra’nın tasarım ve deseni ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşmak için daha fazla raporu beklememiz gerekebilir. Cihazın, yakında piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 SoC ile desteklenen bir OLED ekranı olacağı söyleniyor.

Bir rapora göre Exynos 2400 işlemci Avrupa ve Güneydoğu Asya bölgelerine de gelecekken, Snapdragon 8 Gen 3 Amerika pazarlarında sunulacak. Arka kamera tarafında, cihazın 200 MP (ana, OIS destekli), 12 MP (Ultra geniş), 10 MP (telefoto) ve 50 MP (periskop) kameralara sahip olabileceği tahmin ediliyor. Son olarak, cihazın 5000 mAh batarya kapasitesine sahip ve 45W şarj desteği sunacağı belirtiliyor.