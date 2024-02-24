Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S24 Şubat güncellemesi yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 Şubat güncellemesi neler sunuyor?

Galaxy S24 Şubat güncellemesini alıyor. Bu güncelleme Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile birlikte geliyor. Galaxy S24 Şubat güncellemesi güncelleme günlüğü ise şu şekilde:

Daha Parlak Arka Işık Çekimleri : Solgun fotoğraflara elveda deyin! Yüksek piksel modu artık parlak sahnelerde daha iyi bir dengeyle parlıyor.

Daha Keskin Metin Yakınlaştırmaları (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Yüksek büyütme oranlarında bile kristal netliğinde metinlerle her zamankinden daha yakına gelin.

Ultra Akıcı Video (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Arkadan video kaydında anlarınızı baş döndürücü netlik ve ayrıntılarla yakalayın.

İç Mekan Portre Geliştirmeleri (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Daha parlak gölgeler, daha keskin yüzler; her zaman mükemmel iç mekan portreleri.

Yemek Modu Fiesta : Daha zengin, daha canlı yemek fotoğraflarıyla renkler canlanıyor ve tatlar canlanıyor.

Gece Modu Büyüsü : Daha doğal görünen gece çekimleri için gelişmiş doygunluk ve beyaz dengesini deneyimleyin.

DNG Galeri Yakınlaştırma : Expert RAW uygulamasında yakınlaştırma yaparken gelişmiş görüntü kalitesiyle fotoğraflarınızı daha da ayrıntılı bir şekilde keşfedin.

Aksiyon Kahramanları (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Arkadan aydınlatmalı koşullarda hızlı hareket eden nesneleri daha keskin odaklama ve daha net ayrıntılarla yakalayın.

Nesneler Parlıyor (yalnızca Galaxy S24 Ultra): Fotoğraf modunda optimize edilmiş pozlama ve renk ifadesiyle insanlar, çiçekler ve daha fazlası hayat buluyor.

Güncelleme şimdilik tüm ülkelerde yayınlanmadı, sadece Hindistan’da kullanılabiliyor.. Güncelleme akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Galaxy S24 neler sunuyor?

Ekran tarafında Galaxy S24 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2340 (FHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 418 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor.

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Galaxy S24, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 kaputun altında Exynos 2400 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.2 GHz Cortex-X4, 2 adet 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4 adet 1.95 GHz ARM Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 ülkemizde iki farklı varyasyonla satılıyor:

8 GB LPDDR5X RAM + 128 GB UFS 3.1 dahili depolama: 39.999 TL

8 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 3.1 dahili depolama: 42.499 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 25W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.