Galaxy S24 serisi, özellikle Exynos 2400 işlemciye sahip olanları bekleyen bir dizi büyük beklentiye sahip. Samsung, bir süredir etkileyici bir Exynos yonga seti sunamıyordu, ancak yeni yonga seti oldukça umut verici görünüyor. Şimdi, Plus varyantındaki yonga setinin tek ve çok çekirdekli performansını gösteren son Geekbench puanlarını elimize geçti.

Galaxy S24 Ultra’da bulunan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, Galaxy S24+’taki Exynos 2400 işlemcisine göre tek çekirdek performansında sadece %8,08 ve çoklu çekirdek performansında %4,40 daha hızlı. Galaxy S24 Ultra’da çalışan Snapdragon 8 Gen 3’ün tek ve çok çekirdek performansını inceledikten birkaç dakika sonra, Plus varyantında çalışan Exynos 2400 karşımıza çıkıyor.

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Görünüşe göre Exynos 2400’ün Galaxy S24+’da tek çekirdek performansı 2.067, çok çekirdek performansı ise 6.6520 puan alıyor. Bu, hala Snapdragon 8 Gen 3’ün tek çekirdek performansı olan 2.234 ve çok çekirdek performansı olan 6.807 puandan biraz daha düşük. Bu, bazı kullanıcılar için endişe kaynağı olabilir, ancak Snapdragon 8 Gen 3’ün sadece %8,08 tek çekirdek liderliği ve %4,40 çok çekirdek liderliği ile oldukça yakın olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte, bu rakamları hala erken aşamada olduğunu unutmamız önemli. Çünkü Galaxy S24+’ın nihai performansı hala net değil. Ancak paylaşılan verilere dayanarak oldukça olumlu bir izlenim ediniyoruz. Küçük yüzdelik farklar, gerçek dünya kullanımında büyük bir fark yaratmaz ve bu nedenle Exynos 2400’ün birçok kullanıcı için harika bir seçenek olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette, perakende cihazlar piyasaya sürüldüğünde ve puanlar daha fazla bilgi sunar hale geldiğinde bu değerlendirme değişebilir. Şu an için elimizde bir sayı olduğunu düşünüyoruz.

Breaking) Exynos 2400 appears on Geekbench pic.twitter.com/Cia3fzCL2a — Revegnus (@Tech_Reve) October 12, 2023

Galaxy S24 serisinin resmi tanıtımının gelecek yılın başında, yani Ocak ayının başlarında yapılması bekleniyor. Bu da bizi, şu anda yıl sonuna kadar pek çok sızıntı ile karşılaşacağımız anlamına geliyor.