Bir süredir Galaxy S24 serisi üzerinde çalışan Samsung, AI performansını 14.7 kat artıran Exynos 2400 yonga setini tanıttı. Bu yonga setlerinin ilk olarak Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da kullanılması bekleniyor.

Ice Universe kaynaklı bilgiye göre Galaxy S24’ün yapay zekaya daha fazla odaklanacak. Galaxy S24 serisi büyük ölçüde geliştirilmiş Bixby sanal asistanına ve “tarihteki en büyük yapay zeka güncellemesine” sahip OneUI 6.1 ile birlikte gelecek.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+ oyunlarda ışın izleme teknolojisine sahip olan Xclipse 940 GPU’suna sahip olacak. Bunların haricinde akıllı telefonlarda LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama bulunacak. Modem tarafında ise akıllı telefonlar Exynos 5300 modeme sahip olacaklar. Tüm bunların birleşmesiyle de bizleri oldukça hızlı bir akıllı telefon karşılayacak.

Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Batarya tarafında ise Galaxy S24 serisi 65W kablolu hızlı şarj destekli 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.