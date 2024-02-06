Bu yılın başlarında gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Samsung’un yapay zeka teknolojilerine büyük yatırım yaptığına dair büyük bir sinyal verildi. Özellikle, Google’ın yanı sıra yapay zekayı akıllı telefonlara getiren ilk ana akım marka olma özelliğini taşıyan Samsung, bu alanda öncü bir konumda. Galaxy Unpacked’in ardından Samsung, yapay zeka özelliklerinin Galaxy S23 serisinden başlayarak eski Samsung telefonlarına da getirileceğini duyurdu. Bugün ise Samsung yapay zeka özellikleri için bir liste yayınladı.

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Samsung İngiltere, Galaxy S24 serisinde mevcut olan ve eski Galaxy S23 cihazlarına da gelecek olan tüm Galaxy AI özelliklerini gösteren bir infografik paylaştı. Bu infografik, eski cihazların yeni özelliklerle güçlendirileceğini gösteriyor. Bu, mevcut kullanıcıların yeni bir telefona geçmek zorunda kalmadan da yapay zeka teknolojilerinden faydalanabilecekleri anlamına geliyor, ki bu da oldukça olumlu bir gelişme.

Galaxy S23 serisi, kullanıcıların kişisel çevrelerinden canlı çeviriye, fotoğraf yardımından not yardımına kadar bir dizi yapay zeka özelliğinden faydalanabileceği anlamına geliyor. Samsung’un, bu cihazlara daha da fazla özellik ekleyebileceği de belirtiliyor. Ancak, Galaxy AI’nın daha eski cihazlara, örneğin Galaxy S22 serisine gelip gelmeyeceği konusunda hala belirsizlik var. Samsung, eski telefonlara yapay zeka getirme planının olmadığını belirtmiş olsa da, bu durumun gelecekte değişebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.

Bu gelişmeler, Samsung’un yapay zeka teknolojilerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak ve mevcut cihazların ömrünü uzatmak için attığı adımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak, ücretli özelliklerin gelecekte nasıl şekilleneceği hala belirsizliğini koruyor. Sonuç olarak, Samsung’un yapay zeka odaklı stratejisi, akıllı telefon teknolojilerindeki ilerlemenin gelecekteki yönü hakkında önemli ipuçları sunuyor.