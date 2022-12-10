Samsung Galaxy S23 çok yakında ve çıkış tarihi yaklaştıkça doğal olarak daha fazla söylenti ortaya çıkmaya başlıyor. En sonuncusu, Samsung ile ilgili konularda güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Yakın tarihli bir tweet’te Ice Universe, Samsung Galaxy S23 serisinin 8K 30fps video kaydı için destek getireceğini öne sürüyor. 4320p çözünürlükte 30 fps video kaydeden başka birçok akıllı telefon gördük ancak bu Samsung için bir ilk olacak. 8K videolar çok yer kapladığından, Samsung’un yeterli depolama seçeneği sunacağını düşünüyoruz.

30 FPS ve 24 FPS arasındaki fark sayısal olarak çok fazla görünmeyebilir ancak 30 FPS ve 24 FPS videoları yan yana koyup izlerseniz farkın çok olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ayrıca, Ice Universe yalnızca “S23″ten bahsediyor. Bu da tüm serinin yükseltmeyi alacağını ima ediyor.