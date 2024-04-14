Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geldiğimiz noktada bugün Galaxy S23 FE Nisan güncellemesini yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 FE Nisan güncellemesi neler sunuyor?

Galaxy S23 FE Nisan güncellemesi ile birlikte Nisan 2024 güvenlik güncelleştirmesini alıyor. Galaxy S23 FE Nisan güncellemesi güncelleme yaklaşık 400 MB büyüklüğünde ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile birlikte geliyor.

Güncelleme şimdilik tüm ülkelerde yayınlanmadı, sadece Avrupa’da kullanılabiliyor.. Güncelleme akıllı telefonunuza gelmediyse Ayarlar> Yazılım güncelleme kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Galaxy S23 FE Neler Sunuyor?

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Galaxy S23 FE’nin 128 GB versiyonu 24.999 TL, 256 GB versiyonu ise 26.999 TL’den satılıyor. Bu linkten resmi satın alma kanalına ulaşabilirsiniz.