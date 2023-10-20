Galaxy S23 FE geçtiğimiz günlerde ülkemizde ve birçok dünya ülkesinde satışa sunulmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy S23 FE modelini Çin pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon Çin pazarında iki farklı varyasyon ile gelecek:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 601 dolar

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 690 dolar

Burada dikkatleri çeken asıl şey ise akıllı telefonun global fiyatı. Galaxy S23 FE küresel pazarda en düşük 720 dolara satılıyor. Samsung Çin için özel fiyatlandırma yapmış gibi görünüyor. Akıllı telefon Samsung Türkiye sitesinde ise 23.999 TL fiyat ile satılıyor.

Galaxy S23 FE Neler Sunuyor?

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.