Samsung Galaxy S21 FE, kamera yeteneklerini coşturacak güncelleme aldı. Samsung Kamera Asistanı uygulaması, Galaxy telefon kullanıcılarına kamera deneyimini özelleştirme fırsatı sunarak büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yenilikçi uygulama, Galaxy S21 FE kullanıcılarına çeşitli özellikler ekleyerek fotoğrafçılık deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma imkanı tanıyor. Galaxy S21 Fan Edition artık çok daha cazip.

Samsung Galaxy S21 FE Kamera Yetenekleri Coştu: Kamera Asistanı Uygulaması Desteği Geldi

Kamera Asistanı, kullanıcılara kameralarını daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirmek için çeşitli araçlar sunuyor. Bu uygulama ile kullanıcılar, fotoğraflarını çekerken 2x zoom kısayol düğmesi gibi kullanışlı özelliklere erişebiliyor. Ayrıca, çekilen fotoğrafların ne kadar “yumuşatılacağı” gibi ince ayarları yapma olanağı da sağlanıyor. Özellikle ultra geniş kamera kullanılarak çekilen bazı görüntülerde görülen eğilme ve bükülme çizgilerinin düzeltilmesi gibi özellikler, fotoğraf kalitesini artırıyor.

Kullanıcılar, deklanşöre dokunduklarında hemen fotoğraf çekebilme imkanına sahip oluyorlar. Yani deklanşör gecikmesi sorunu da kaliteden biraz feragat ederek bu uygulama ile çözülebiliyor. Başka güzellikler de unutulmamış. Deklanşörün kaydırılması veya basılı tutulması, kameranın ek bir fotoğraf çekmesine neden olarak kullanıcıya daha fazla kontrol sağlıyor. Bu özellikler, fotoğraf çekme sürecini daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

2022 yılında piyasaya sürülen Kamera Asistanı uygulaması, bu gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Uyumlu Samsung Galaxy telefon kullanıcıları, bu uygulamayı Galaxy Store’dan indirerek cihazlarına kolayca ekleyebilirler. Fotoğrafçılıkla ilgilenen Galaxy kullanıcıları için bu uygulama mutlaka sahip olunması gereken bir araç olarak değerlendiriliyor.

Galaxy S21 FE modeli de artık Kamera Asistanı uygulamasını destekliyor. Bu gelişme, Galaxy S21 FE kullanıcıları için önemli bir adım çünkü her Galaxy FE modeli bu uygulamayı desteklemiyor. Bu durum, Samsung’un FE modelleri ile normal Galaxy S modelleri arasındaki farklılıkları belirgin hale getiriyor.

Galaxy S21 FE, ABD, Kanada ve Çin’de Snapdragon 888 işlemcisiyle, diğer bölgelerde ise Exynos 2100 işlemcisiyle piyasaya sürüldü. Cihaz ülkemizde de ilk etapta Exynos 2100 ile satıldı, kısa bir süre önce ise Galaxy S21 FE 2. Nesil adı ile Snapdragon 888 işlemcili model ülkemize geldi. Samsung bu telefonu satın alanlara özel indirimler ve hediyeler de sunuyor.

Eğer bir S21 FE kullanıcısıysanız, Galaxy Store’dan Kamera Asistanı uygulamasını indirerek bu yeni özelliklerden yararlanabilirsiniz. Telefonunuzla fotoğraf çekme konusunda ciddiyseniz, bu uygulamanın sunduğu özelleştirme seçeneklerini kullanmaktan büyük keyif alacaksınız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S21 Fan Edition sizce alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!