Güncelleme konusunda tartışmasız en iyi Android telefon üreticilerinden biri olan Samsung, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 FE için yayınladığı son güncelleme ile birlikte, ilk başta yalnızca Galaxy S23 serisinde olan bir özelliği bu modele de getirdi. Bir Galaxy S23 özelliği olan Image Clipper, Nisan 2023 güvenlik yamasını içeren en son güncelleme ile birlikte S20 FE’lere de geldi!

Galaxy S20 FE Kullanıcıları Mutlu!

Güncelleme, G781BXXU5HWCH koduyla geldi ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu. Şimdilik sadece cihazın 5G sürümü güncelleniyor, ancak 4G/LTE sürümü için de güncelleme yakın. Her zamanki gibi, güncellemeyi telefonun “Ayarlar -> Yazılım Güncelleme” menüsünden indirebileceksiniz.

Güncelleme yüklendikten sonra, Galeri uygulamasında ve Samsung Internet’te Image Clipper özelliğini kullanabileceksiniz. Gördüğünüz resimlerin belli bir bölümünü keserek bir .png dosyası olarak saklamanıza ve eğlenceli çıkartmalar yapmanıza yarayan bu özelliği artık Galaxy S20 FE kullanıcıları da deneyimleyebilecek.

Bu özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken bir görüntüden kırpmak istediğiniz herhangi bir nesneye dokunmak ve basılı tutmak. Ardından telefonunuz kesmek istediğiniz kısmı tanıyarak onu görüntüden ayıracak ve bunu isterseniz başkalarıyla paylaşabilecek ya da sonraki bir vakitte kullanmak için kaydedebileceksiniz.

Galaxy S22 serisi telefonlarda olduğu gibi, S20 FE’nin Nisan güncellemesinin her pazarda Image Clipper’ı içereceği kesin değil. Ülkenize bağlı olarak, özelliğin telefonunuzda kullanılabilir olması için başka bir güncelleme beklemeniz gerekebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Oldukça eğlenceli olan bu özellik, bir süredir iPhone’larda ve Google Pixel telefonlarda var. Samsung’un da bu özelliği cihazlarında yaygın olarak sunmaya başlaması hoş bir eklenti olmuş. Bizler de Galaxy S20 FE kullanıcıları adına sevindik.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz Galaxy S20 FE’nizde bu özelliği kullanabiliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!