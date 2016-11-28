Galaxy Note 7 ROM’u Yüklü Note 4’te Güvenlik Uyarısı Çıktı!

Çıkışıyla birlikte sorunları da beraberinde getiren Galaxy Note 7’nin ROM’unu Note 4’üne yükleyen bir kullanıcı güvenlik uyarısı aldı.

Samsung, geçtiğimiz yaz tanıttığı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 7’leri geri topladıktan sonra tüm cihazlara bir uyarı göndermişti. Bu uyarıda Note 7 kullanıcılarının cihazlarını kapatıp en yakın teknik servise götürmeleri isteniyordu. Bu uyarıdan sonra ilk başlarda direnenlerde olsa birçok kullanıcı akıllı telefonlarını servise vermişti.

Yeni çıkan bir habere göre Galaxy Note 7 ROM’u yüklü bir Note 4 kullanıcısı, cihazında bu güvenlik uyarısının tekrar çıktığını fark etti ve hemen bir ekran görüntüsü alarak bunu Reddit’te paylaştı. SamMobile tarafından yapılan açıklamada bu uyarının herhangi bir tehlike arz etmediği, cihazın üzerinde Galaxy Note 7 ROM’u yüklü olduğu için bu uyarının çıktığı belirtildi.

Güvenlik uyarılarının Galaxy Note 4’lere gönderilmiş olma sebebinin ise, işletim sisteminin ROM yüklü cihazlardan gerçek cihazları ayırt edemediğini gösteriyor.