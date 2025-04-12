Galaxy M56 modeli, akıllı telefon pazarında merakla beklenen yeni yıldızlardan biri olmaya hazırlanıyor! Güney Kore merkezli dev üretici Samsung, bu kez orta segment kullanıcıları hedef alan Samsung M56 ile Hindistan pazarına bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Amazon üzerinden hazırlanan özel tanıtım sayfası, Galaxy M56’nın çıkış tarihini ve bazı özelliklerini şimdiden gözler önüne serdi. Marka bu modelin tanıtımı için “en canavar canavar” sloganını seçerek, beklentileri oldukça yükseğe taşımış durumda.

İçindekiler Galaxy M56 Nisan Ayının Ortasında Gelecek

Galaxy M56 Nisan Ayının Ortasında Gelecek

Uygun fiyatlı performans canavarı olarak konumlanan Galaxy M56, 17 Nisan tarihinde resmi olarak raflarda yerini alacak. Samsung M56, yalnızca performansıyla değil, zarif tasarımıyla da dikkat çekiyor. Sadece 7,2 mm inceliğe sahip olan Galaxy M56, 180 gramlık hafif gövdesiyle taşınabilirlik konusunda kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Üstelik Samsung M56’nın ön tarafında 12 MP çözünürlüğünde, HDR destekli selfie kamerası yer alıyor ve bu kamera, özellikle sosyal medya tutkunlarının gözdesi olmaya aday!

Yeni nesil Samsung M56 ekranı ise, selefinden %33 daha fazla parlaklık sunuyor. Ayrıca %26 oranında daha ince çerçeveler ile kullanıcıların daha geniş bir görüntü alanına kavuşmasını sağlıyor. Dayanıklılığı ön planda tutan Samsung, bu modelde Gorilla Glass Victus korumasına yer veriyor. Arka kısımda yer alan üçlü kamera kurulumu da Samsung M56’yı daha çekici kılıyor. 50 MP’lik OIS destekli ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör, fotoğraf deneyimini üst seviyeye taşıyor.

M56 aynı zamanda yapay zeka destekli Nesne Silgisi, Resim Kesme Makinesi ve Düzenleme Önerileri gibi yazılımsal özelliklerle de öne çıkıyor. Kullanıcıların fotoğraf düzenleme konusunda eli artık çok daha güçlü olacak.

Performans cephesinde ise Samsung M56, Exynos 1480 işlemcisiyle Geekbench platformunda boy göstermeye başladı bile. 8 GB RAM ile desteklenen bu donanım, kutusundan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak. Samsung M56, sunduğu teknik detaylar ve yenilikçi özelliklerle orta segmentin standartlarını baştan yazmaya geliyor.

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