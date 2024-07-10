Samsung, yeni nesil kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 3’ü tanıttı. Galaxy Buds 3, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yenilikçi “Bıçak” Kontrolleri ve Yeniden Tasarlanmış Kılıflar

Galaxy Buds 3’ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri, “sap” yerine “bıçak” olarak adlandırılan kontrolleridir. Kullanıcılar, oynatmayı kontrol etmek için bu bıçakları sıkıştırabilir ve sesi ayarlamak için yukarı ve aşağı kaydırabilirler. Bu yenilikçi tasarım, kullanımı daha kolay ve sezgisel hale getiriyor. Ayrıca, yeni kulaklıklar yeniden tasarlanmış şeffaf kılıflarla birlikte geliyor.

Yüksek ses kalitesi ve uyarlamalı ANC

Galaxy Buds 3, 11 mm dinamik sürücülere sahip olup, yüksek kaliteli ses deneyimi sunar. Uyarlamalı Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Uyarlamalı EQ özellikleri, çevresel faktörlere göre sesi optimize ederek en iyi dinleme deneyimini sağlar. Açık tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda daha rahat bir deneyim sunar.

Uzun pil ömrü ve IP57 suya dayanıklılık

Galaxy Buds 3, her bir tomurcukta 48mAh piliyle ANC etkinleştirildiğinde 5 saate kadar kesintisiz dinleme süresi sunar. Kasanın yardımıyla toplam 24 saate kadar kullanım imkanı sağlar. ANC kapalıyken bu süreler sırasıyla 6 saat ve 30 saate kadar çıkar. Kulaklıklar, IP57 su ve toz direncine sahiptir, bu da onları zorlu koşullarda bile dayanıklı kılar.

AI Destekli Özellikler ve Sürdürülebilir Tasarım

Galaxy Buds3, Tercüman modu gibi AI destekli özelliklerle donatılmıştır. Bu mod sayesinde, Galaxy telefonunuz ve kulaklıklarınızla yabancı bir dildeki dersleri dinleyebilir ve ana dilinize çeviri sağlayabilirsiniz.

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Samsung, Galaxy Buds3’ün tasarımında sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, geri dönüştürülmüş plastikler kullanmıştır. Bu plastikler, atılmış balık ağları ve su fıçılarından elde edilmiştir.

Fiyatlandırma

Galaxy Buds3, 4499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yeni nesil kablosuz kulaklıklar, 24 Temmuz’dan itibaren piyasada olacak ve Gümüş ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak. Galaxy Buds3, yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.