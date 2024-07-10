Samsung, kablosuz kulaklık pazarındaki iddiasını Galaxy Buds 3 Pro ile sürdürüyor. Yeni Buds3 Pro, üstün ses kalitesi, gelişmiş özellikler ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Üstün ses kalitesi ve çift amfi sistemi

Galaxy Buds3 Pro, 6,1 mm düzlemsel tweeter’lar ve 10,5 mm dinamik sürücülere sahip iki yollu hoparlör sistemiyle donatıldı. Bu yenilikçi tasarım, sesin her detayını net bir şekilde duyabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, çift amfi sistemi sayesinde ses kalitesi bir üst seviyeye taşınıyor. SSC kodeği de güncellenerek gelişmiş ses kalitesi için örnekleme hızının iki katını destekleyecek şekilde optimize edildi.

Gelişmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve AI özellikleri

Galaxy Buds 3 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden biri, gelişmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) teknolojisi. Mikrofonları, Aktif Gürültü Kontrolü, Siren Algılama ve Ses Algılama gibi özelliklerle donatılmış olup, ortamı sürekli izleyerek çevresel sesleri otomatik olarak iletebiliyor. Böylece, çevrenizde olup bitenleri rahatça duyabiliyorsunuz.

Ayrıca, yeni bir makine öğrenme modeli, aramalar sırasında karşı tarafın sesini optimize ederek gürültülü ortamlarda bile doğal bir ses deneyimi sunuyor. Süper Geniş Bant özelliği sayesinde ise Galaxy Buds 3 Pro, normal Bluetooth kulaklıkların yönetebildiğinin iki katı olan 16 kHz’de ses iletebiliyor.

Şık ve özelleştirilebilir tasarım

Galaxy Buds 3 Pro, özel Blade Lights ile tasarımını tamamlıyor. Kulaklıkların kenarından aşağı doğru uzanan bu ışık şeridi, kullanıcıların Wearable uygulaması üzerinden özelleştirilebiliyor. Böylece, kişisel tarzınıza uygun bir aydınlatma stili oluşturabilirsiniz.

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Samsung, sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olarak Galaxy Buds3 Pro’da geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor. Bu plastikler, atılmış balık ağları ve su fıçılarından elde ediliyor. Böylece, çevreye duyarlı bir ürün olarak öne çıkıyor.

Uzun pil ömrü ve suya dayanıklılık

Galaxy Buds 3 Pro’nun her bir tomurcuğu 53mAh piliyle, ANC etkinleştirildiğinde 6 saate kadar, kasanın yardımıyla ise toplamda 26 saate kadar kullanım süresi sunuyor. ANC devre dışı bırakıldığında ise bu süreler sırasıyla 7 saat ve 30 saate çıkıyor. Ayrıca, kulaklıklar IP57 su ve toz direncine sahip, bu da onları zorlu koşullarda bile dayanıklı kılıyor.

Fiyatlandırma

Galaxy Buds 3 Pro, 6999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yeni nesil kablosuz kulaklıklar, 24 Temmuz’dan itibaren piyasada olacak ve Gümüş ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.