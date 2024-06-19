Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book 4 Edge, Qualcomm’un Snapdragon X Elite işlemcisiyle destekleniyor ve nihayet geçen ayki tanıtımının ardından satışa sunuldu. 14 inçlik model, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ile Avrupa’da 1.699 € olarak fiyatlandırıldı. Samsung’un web sitesi üzerinden doğrudan satın alma seçenekleri mevcut.

Galaxy Book 4 Edge neler sunuyor?

Galaxy Book 4 Edge, taşınabilirlik ve pil ömrüne öncelik veren kullanıcılar için ideal olarak tasarlandı. Snapdragon X Elite işlemcisi, geleneksel dizüstü bilgisayar işlemcilerine göre daha yüksek performans ve verimlilik sunarken, 5G bağlantısı da sağlıyor. QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç Dinamik AMOLED 2x dokunmatik ekranı ile dikkat çeken cihaz, 55,9Wh pili sayesinde tek şarjla 18 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

Fiyatlandırma:

– 14 inç, 16 GB RAM, 512 GB Depolama: 1.699 €

– 16 inç, 16 GB RAM, 1 TB Depolama: 2.099 €

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Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı, güçlü performansı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve uzun pil ömrü ile kullanıcılarını bekliyor.