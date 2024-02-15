Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Galaxy A55 üzerinde çalışıyordu. Bu süre zarfında akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A55 kılıfı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy A55 kılıf

Galaxy A55 kılıflarının görüntüleri sızdırıldı. Akıllı telefon üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek:

Awesome Iceblue

Awesome Lilac

Awesome Navy

Sızdırılan Galaxy A55 kılıfları da aynı renk. Kılıfların stand olma özelliği olduğu da görsellerden fark ediliyor.

Galaxy A55 neler sunacak?

Galaxy A55 şarj hızı sızıntısı FCC sertifikasında görüldü. FCC sertifikasına göre Galaxy A55 şarj hızı 25W olacak. Yani Samsung şarj hızı tarafında iyileştirmelere gitmiyor.

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Geekbench testine göre Galaxy A55, S5E8845 model numarasıyla gelecek. Akıllı telefon kaputun altında Samsung’un kendi yonga seti olan Exynos 1480 ile birlikte gelecek. Galaxy A55; Geekbench testinde 882 tekli çekirdek skoru ve 2808 çoklu çekirdek skoru aldı.

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Önceki Nesil: Galaxy A54

Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6,4 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.