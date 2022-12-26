Samsung yeni A serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin orta segment cihazlarından birisi Samsung Galaxy A34 5G olacak. Samsung Galaxy A34 5G Bluetooth SIG sertifika sitesinde “SM-A346B_DSN” model numarasıyla görüldü. Bu da cihazın yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Bluetooth sertifikasyon sitesine göre Samsung Galaxy A34 5G, Exynos 1280 yonga seti ile gelecek. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik edecek. Yonga seti gücünü 15W şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında cihaz 48 MP çözünürlükte f/1.8 ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte f/2.2 ultra geniş açılı lens, 5 MP çözünürlükte f/2.4 makro lens ve 2MP çözünürlükte dördüncü bir kamera eşlik edecek.

Samsung Galaxy A34 5G hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.