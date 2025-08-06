Samsung, 2025’in son çeyreğine yaklaşırken giriş segmentindeki modellerine ağırlık vermeye devam ediyor. Galaxy A17 olarak isimlendirilen yeni model, Avrupa’daki çeşitli perakendecilerde görünmeye başladı bile. Peki Samsung A17 özellikleri ne sunuyor? Galaxy A17 özellikleri ve fiyatı Türkiye kullanıcıları için cazip olacak mı?

Galaxy A17 özellikleri neler?

Galaxy A17, önceki sızıntılarda gördüğümüz tasarım detaylarını koruyor. Ön tarafta damla çentikli bir ekran bizi karşılıyor. Her ne kadar bu tasarım artık amiral gemilerinde tercih edilmese de, giriş seviye modellerde hala popülerliğini sürdürüyor.

Arka yüzeyde ise pil şeklinde dizilmiş üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu sade ama işlevsel tasarım, Samsung A17 uygun fiyatlı cihazlar arasında öne çıkmasını sağlıyor.

Galaxy A17, 6.7 inç FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekran ile geliyor. 90 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi vadederken, 1100 nit maksimum parlaklık da güneş ışığında rahat kullanım sunacak. Yan tarafta konumlandırılan parmak izi sensörü, yeni telefonun ergonomik kullanımını destekliyor.

Dahası, Samsung A17 IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Siyah, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Samsung A17, donanım tarafında da şaşırtmıyor. Cihaz, 5000 mAh kapasiteli bataryası ile günlük kullanımlarda oldukça tatmin edici bir performans vadediyor. Üstelik 25W hızlı şarj desteği ile pilinizi kısa sürede doldurabileceksiniz.

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Yazılım tarafında ise kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkacak olan Samsung A17, Samsung’un 6 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemeleri sözü verdiği cihazlardan biri olacak. Bu özellik, fiyat performans odaklı kullanıcılar için uzun vadede büyük avantaj sağlayacak.

Galaxy A17 fiyatı ne kadar?

Galaxy A17 fiyatı Avrupa’da perakendecilerde listelendi ve Türkiye fiyatı için de ipuçları vermeye başladı. Samsung A17 fiyatı segmentine göre oldukça rekabetçi görünüyor:

4 GB RAM + 128 GB Depolama : 230 Euro

: 230 Euro 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 309 Euro

Şu an için Galaxy A17 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı kesinleşmiş değil. Ancak Avrupa’daki listelemeler, cihazın global lansmanının çok uzak olmadığını gösteriyor. Türkiye’ye gelmesi beklenen Galaxy A17, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung A17 özellikleri ve fiyatıyla Türkiye pazarında ilgi görecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!