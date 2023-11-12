Samsung’un A serisi ülkemizde çok sevildi ve çok sattı. Giriş segment, orta segment, orta-üst segment gibi geniş bir aralıkta seçeneklere sahip serinin yeni nesilleri tanıtılmaya hazırlanıyor. Bir süredir akıllı telefonlar hakkında birçok sızıntıya şahitlik ettik. Geldiğimiz noktada bugün Galaxy A15 5G modelinin birçok özelliği sızdırıldı.

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Bugün erken saatlerde Galaxy A15 5G, Geekbench listesinde görüntülendi. Geekbench listesine göre akıllı telefon MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setinin 5G desteği bulunuyor. MediaTek Dimensity 6100+ yonga setine 4 GB RAM eşlik edecek. Akıllı telefon Geekbench’in tekli çekirdek testinden 664, çoklu çekirdek testinden ise 1717 puan aldı.

İçindekiler Galaxy A15 5G sızdırılan özellikler

Galaxy A15 5G sızdırılan özellikler

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy A15 5G, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte olacak ve 90 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir ekran paneli kullanılacak.

Galaxy A15 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 5 MP ve 2 MP çözünürlüğünde yardımcı kameralar eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.