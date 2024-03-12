Tek bir kartuşta tüm SNES veya SFC oyunlarını bir araya getirmek mi? Hayal gibi geliyor değil mi? Ancak, artık bu mümkün! FXPAK Pro adı verilen bir cihaz, oyun yedeklerinizi bir microSD karta yüklemenize ve ardından FXPAK Pro kartınıza yerleştirerek SNES veya Super Famicom’unuza bağlamanıza olanak tanıyor. Bu, oyun kitaplığınızı parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Bu FXPAK Pro, Super Famicom ve SNES’in tüm bölgeleri için uygun. Yani Japon, Avrupa ve Kuzey Amerika sistemlerine uyum sağlar. Ancak, her şeyin mükemmel olmadığını unutmamak gerekir; FXPAK Pro, sadece beş oyunu desteklemiyor. Bunlar: Hayazashi Nidan Morita Shogi, Hayazashi Nidan Morita Shogi 2, Uzak Doğu Eden Zero, Momotaro Dentetsu Happy ve Super Power League 4. Ancak, bu küçük kusurun dışında, FXPAK Pro gerçekten oyun dünyasında devrim niteliğinde bir ürün olarak öne çıkıyor.

Bununla da bitmiyor, FXPAK Pro ayrıca Nintendo’nun Satellaview oyunlarını da destekliyor. Bu, toplamda 1.840 oyunu oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak, Satellaview oyunlarına erişmek şu anda yasal bir zorlukla karşı karşıya; Nintendo, bu oyunları yeniden yayınlamadı ve yasal yollarla edinmenin bir yolu yok. Ancak, internet üzerinde bu ROM’ların bulunabileceği bir gerçek.

FXPAK Pro’nun gerçek zamanlı bir saat özelliği bile var. Bu özellik, çeşitli oyunlarda birçok farklı kullanım için olanak sağlıyor. Ancak, saatin çalışabilmesi için bir saat yongası gerekiyor ve FXPAK Pro’nun bu özelliği destekleyen tek bir oyunu bulunuyor: Daikaijuu Monogatari II. Bu özelliği test etme şansım olmasa da, internet üzerinde bu özelliğin çalıştığını doğrulayan kullanıcı yorumları bulunmakta.

FXPAK Pro’nun menüsü de oldukça detaylı ve işlevsel. Ana menüde birçok seçenek bulunmakta, örneğin, en son oynadığınız oyunları gösteren bir bölüm ve favorilere ekleyebileceğiniz oyunları bulmanızı sağlayan bir seçenek. Ayrıca, firmware sürümünü kontrol etme ve microSD kartın kullanımını izleme gibi kullanışlı özellikler de mevcut. Bu inanılmaz cihaz, SNES ve SFC hayranlarının rüyalarını gerçeğe dönüştürüyor ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

SNES veya SFC oyunlarını tek bir kartuşta birleştiren FXPAK Pro’nun yapılandırma bölümünde, kullanıcıları heyecanlandıran bir dizi özellik bulunuyor. Ancak, bu özelliklerin tam olarak nasıl kullanılacağını anlamak ve en iyi performansı elde etmek için kılavuzu dikkatlice okumak önemlidir. Oyunların ve özelliklerin bazılarının bazı durumlarda çalışıp bazılarının çalışmayabileceğini belirtmek de faydalı olacaktır.

FXPAK Pro’nun altında, kullanıcıların Satellaview’i (BS-X) de yapılandırabilecekleri bir seçenek bulunuyor. Test edilmiş bir Satellaview oyununun sorunsuz çalıştığını belirten raporlar var. Ayrıca, oyun tarayıcısının özelliklerini ayarlamak için seçenekler de mevcut. Bu ayarları varsayılan olarak bırakmak mümkün, ancak kullanıcılar istedikleri takdirde bunları kişiselleştirebilirler.

Üstte bulunan bir USB bağlantı noktası, ev bira üretimi ve testlerinde kullanılmak üzere eklenmiştir. Bu bağlantı noktası, son yıllarda devletlerin kurtarılmasına yardımcı olmak için de kullanılmıştır. Her ne kadar bu özellik hantal görünse de, bazı kullanıcılar için önemli olabilir. Bu USB seçeneği, kullanıcıların eski bir ürün yazılımını kullanmaları gerektiğinde daima kullanılabilir durumda olacaktır.

Gerçek zamanlı saat özelliği, cihazın fiziksel yapısıyla da ilişkilendirilmiştir. Krikzz, FXPAK Pro’nun RTC pilinin kolayca değiştirilebilir olmasını sağlamıştır. Bu, CMOS pillerinin değiştirilmesinin zor olması sorununu ortadan kaldırmıştır. Ancak, bu değişiklikler öncesinde kullanıcıların tüm kayıtları ve kaydetme durumlarını yedeklemeleri önerilmektedir.

Oyunların yükleme süreleri ve uyumlulukları da önemli bir konudur. FXPAK Pro’nun çoğu ROM’u desteklediği belirtilse de, bazı oyunların ek dosyalara veya ince ayarlara ihtiyaç duyabileceği vurgulanmıştır. Ancak, talimatları izleyerek ve ayarları doğru bir şekilde yapılandırarak, kullanıcıların yükledikleri tüm oyunlardan en iyi performansı alabilecekleri garantilenmiştir.

Son olarak, ROM’ların yükleme süreleriyle ilgili bazı testler yapılmıştır. Genel olarak, oyunların ortalama bir saniyeden daha kısa sürede başladığı görülmüştür. Bu, FXPAK Pro’nun hızlı ve tutarlı performansını göstermektedir.

FXPAK Pro’nun sadece evde bira oyunlarını değil, aynı zamanda bir dizi farklı ROM hack ve hayran çevirisini de çalıştırabildiği ortaya çıktı. Bu, kullanıcıların microSD kartlarına ekleyebilecekleri ekstra içeriklerle daha da geniş bir oyun yelpazesine erişebilecekleri anlamına geliyor. Yapılan testlerde, çeşitli ROM hack’leri ve hayran çevirilerinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirlendi, bu da FXPAK Pro’nun geniş bir uyumluluk sunabileceğini gösteriyor.

FXPAK Pro’nun sunduğu bu olanaklar, bazı oyuncular tarafından oldukça önemli bulunabilir. Özellikle, geniş bir SNES ve Super Famicom oyun koleksiyonuna sahip olanlar için, bu cihazın değeri büyük olabilir. Ancak, FXPAK Pro’nun fiyatı, bazı oyuncular için bir engel olabilir. Neredeyse 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelmesi, bazıları için düşündürücü olabilir.

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Ancak, FXPAK Pro’nun değerini anlayan ve bu tür bir cihaz için fazladan ödeme yapmaktan çekinmeyen oyuncular için, bu cihaz gerçekten kremadan başka bir şey değil. Özellikle, yasal olarak atılmış her ROM’u oynayabilme özelliği, bu cihazı sahip olanlar için oldukça çekici kılabilir. Dolayısıyla, eğer oyuncular sahip oldukları oyunları orijinal konsol kartuşlarında oynamak istiyorlarsa, FXPAK Pro gibi bir cihaza ihtiyaçları olabilir.

FXPAK Pro‘nun sağladığı bu esneklik, oyuncuların oyun koleksiyonlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Artık her oyun için ayrı bir konsol kartuşu aramak veya ekstra konsollar satın almak zorunda kalmadan, FXPAK Pro ile tüm oyunları tek bir cihazda bir araya getirebilirler. Bu, oyunculara daha fazla seçenek ve kolaylık sunar, çünkü artık oyunları oynarken konsol değiştirmek zorunda kalmazlar.

İçindekiler FXPAK Pro özellikleri

FXPAK Pro özellikleri