Sam Bankman-Fried’ın kripto holdingi FTX, şirketin değerini yaklaşık 32 milyar dolarda tutacak yeni finansmanda 1 milyar dolara kadar bir yükseltme için yatırımcılarla görüşüyor.

Görüşmeler gizli olduğu için isminin açıklanmamasını isteyen kaynaklar, müzakerelerin devam ettiğini ve şartların değişebileceğini söyledi. Coindesk daha önce, FTX’in ocak ayındaki son sermaye artışını takiben, sabit değerlemede yaklaşan bir yatırım hakkında rapor vermişti. Mevcut yatırımcılar arasında Temasek, Vision Fund 2 ve Tiger Global bulunuyor.

Rakipleri ve taydaşları bu yılın “kripto kışında” dövülürken, FTX kendisini piyasa konsolidatörü olarak faturalandırmaya çalıştı ve sıkıntılı varlıkları indirimli olarak satın almaya başladı. Bahamalar merkezli şirket, 2022’de değerinin dörtte üçünü kaybeden Coinbase’in hisse senedi erimesine maruz kalmaması için özel olarak tutuluyor.

Kaynaklar, ocak ayındaki 400 milyon dolarlık tura ek olarak yeni sermayenin bir kısmının daha fazla anlaşmaya yol açacağını söyledi. Temmuz ayında FTX, kendisine borç veren BlockFi’ı satın alma seçeneği sunan bir anlaşma imzaladı. Ek olarak, şirket Bithumb’ı satın almak için görüşmeler yaptı. FTX ayrıca ağustos ayında iflas etmiş kripto komisyonculuğu Voyager Digital’i satın almayı teklif etti, ancak ret aldı.

Bloomberg, haziran ayında FTX’in Robinhood’u satın almaya çalıştığını bildirse de, çevrimiçi komisyoncuda önemli bir hisseye sahip olan Bankman-Fried, herhangi bir aktif tartışmanın sürdüğünü reddetti.

Geçen ay sızdırılan bir yatırımcı destesine göre, FTX’in geliri 2021’de önceki yıl 89 milyon dolardan 1.02 milyar dolara yükseldi. FTX, bir yıl önce sadece 17 milyon dolar olan net geliri geçen yıl 388 milyon dolara çıkardı. Finansal veriler, şirketin 270 milyon dolarlık gelir elde etmesiyle birlikte ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini gösterdi.

Ama o zaman piyasa yükseldi. Yükselen faiz oranları ve 40 yıllık yüksek enflasyon yatırımcıları en riskli varlıklardan uzaklaştırdığı için, kriptoya bağlı her şey ikinci çeyrekte değersizleşmeye başladı. Mart ayının sonundan bu yana, hem bitcoin hem de etherium %60’tan fazla düştü ve çok sayıda kripto odaklı aracı kurum tasfiye etmek zorunda kaldı.

Eski bir Wall Street kantitatif tüccarı olan Bankman-Fried, FTX’i üç yıl önce kurdu. Bankman-Fried, para toplamaya ve varlıkları toplamaya devam ederken, kriptonun toparlanacağına ve bunu yaptığında büyük miktarda kâr elde etmeye hazır olacağına bahse giriyor.