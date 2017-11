Frank Castle Geri Döndü: Netflix’in The Punisher Dizisi Yayınlandı!

Netflix’in Marvel ortaklığı ile hazırlanan orijinal serisine bir yenisi daha eklendi. Frank Castle’ın nasıl Punisher olduğunu anlatan The Punisher 1. sezonu yayınlandı.

Netflix ve Marvel ortaklığıyla gördüğümüz seriler fazlasıyla ilgi çekici. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist dizilerinin ardından bu New York’lu ekibi The Defenders olarak da gördüğümüz dizilere şimdi de Daredevil 2. sezonda ilk defa karşılaştığımız The Punsiher, yani Frank Castle da dahil oluyor.

Uzun süredir merakla beklenen ve Jon Bernthal’ın tam manasıyla karaktere uyum sağladığı The Punisher, şimdi kendi hikayesini anlatan dizisi ile Netflix’te bugün itibariyle yayınlandı. Ortalama 50 dakika süren ve 13 bölümden oluşan seri +16 yaş kitlesine hitap ediyor.

Eğer Netflix aboneliğiniz mevcut ise direkt olarak buradaki bağlantıdan The Punisher’ı izlemeye başlayabilirsiniz.