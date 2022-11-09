Apple için iPhone üreten Foxconn, Tesla’nın Cybertruck’ına meydan okuyabilecek bir ABD elektrikli kamyonet firmasına yaptığı yatırımı derinleştirdiğini söylüyor. Teknoloji devi, zarar eden Lordstown Motors’ın hisselerine 170 milyon dolara kadar harcama yapıyor. En büyük nakit enjeksiyonu, şirketin ilk modeli Endurance’ın üretimini artırmayı hedeflemesiyle geliyor.

Lordstown kısa süre önce aracı ABD’nin Ohio eyaletindeki eski bir General Motors fabrikasında inşa etmeye başladı. Anlaşmaya göre, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi Lordstown’da %18’den fazla hisse satın alarak onu şirketteki en büyük yatırımcı yaptı.

Lordstown’ın yönetim kurulu başkanı Daniel Ninivaggi, “Bir yıldan uzun bir süre önce Foxconn ile ilk işlemimizi duyurduğumuzdan bu yana, hedefimiz her iki şirketin kapasitesinden yararlanan geniş bir stratejik ortaklık geliştirmekti. Foxconn’ın son yatırımı bu yönde atılmış bir başka adım.” dedi.

İki şirket, planla ilgili daha fazla ayrıntı vermeseler de, birlikte elektrikli bir araç geliştireceklerini de söyledi. Bağlantı, Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın bu ayın başlarında Reuters haber ajansı tarafından Cybertruck’ın seri üretimine 2023’ün sonunda başlamayı planladığını bildirmesinin ardından geldi. Bu, Musk’ın 2019’da tanıttığı merakla beklenen pikap kamyonunun orijinal hedefinden iki yıl sonra olacak.

Tayvan merkezli Foxconn’ın yatırımı, zarar etmeye devam ettiği için Lordstown’a yapılan en son nakit enjeksiyonu oldu. Bunun yanı sıra, eylül ayı sonuna kadar olan üç aylık rakamlar şirketin geçen yıl aynı dönemde bildirdiği 95,8 milyon dolarlık zarardan daha fazla olan 154,4 milyon dolarlık net zarar gösterdi. Lordstown’daki hisseler, duyuruların ardından New York’ta uzun süreli işlemlerde neredeyse %18 arttı.

İçindekiler Suudi Arabistan ile anlaşma

Suudi Arabistan ile anlaşma

Geçen hafta Foxconn, Suudi Arabistan’ın egemen servet fonu ile krallıkta elektrikli araçlar üretmek için bir anlaşma yaptı. Ortak girişim, kulağa Arapça “sürücü” kelimesine benzeyen Ceer markası altında faaliyet gösterecek.

Ceer, Almanya’nın BMW’sinden teknoloji lisansı alacak. Marka, elektrikli araçlarını 2025’ten itibaren satmaya başlamayı hedefliyor. Anlaşma, Suudi Arabistan’ın ekonomisini fosil yakıtlara olan bağımlılığından uzaklaştırma çabasının bir parçası.

Geçen ay Foxconn’ın başkanı Liu Young-way, şirketin bir gün elektrikli araç üretim operasyonunu hızlandırırken Tesla için araba yapmasını umduğunu söyledi. Firmanın, büyük motor endüstrisi markaları için elektrikli araçlar üretmeye doğru genişledikçe tüketici cihazları üretimindeki başarısını tekrarlamayı hedeflediğini söyledi.