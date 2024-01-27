Fossil akıllı saat modelleri dünya genelinde en sık tercih edilen akıllı saatler arasında yer alıyor. Şık görünümlü Fossil akıllı saatler ne yazık ki artık bizlerle beraber olmayacak. Fossil cephesi bir süredir akıllı saat pazarında boy göstermiyordu. Sonunda beklenen oldu ve Fossil, Google’ın Wear OS işletim sistemi tabanlı başka akıllı saat üretmeyeceğini resmen doğruladı.

Fossil Akıllı Saat Pazarından Çekiliyor Mu? Wear OS Tabanlı Ürünler Artık Üretilemeyecek

Fossil akıllı saat üretmeyecek haberleri sektörde üzüntü yaratmış durumda. Uzun bir sessizlik döneminden sonra yapılan bu açıklama, şirketin stratejik bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor. Fossil artık akıllı saat pazarının gidişatından memnun değil gibi görünüyor.

Fossil, bir süredir Google’ın Wear OS tabanlı akıllı saatlerini üretiyordu ve bu alanda önemli bir oyuncu konumundaydı. Ancak Wear OS 3’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Fossil, özellikle Samsung ve Google’ın Pixel Watch’uyla rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda geride kalmıştı. Son olarak, Fossil Gen 6 Wellness Edition modeliyle orta halli bir başarı elde etmişti.

Son zamanlarda, Fossil’in mevcut modellerinde büyük indirimler ve stok azalmaları gözlemlenmişti. Bu durum, şirketin akıllı saat üretimine son verme kararını doğrulayan işaretler arasındaydı.

Fossil’in artık akıllı saat üretmeyeceğini doğrulamasıyla birlikte, şirketin odaklanacağı alanlar da netleşti. Fossil, klasik saat bileşenlerini modern e-kağıt ekranlarla birleştiren “Hybrid” modelleri gibi yeni ürünlere yönelecek. Akıllı saat sektöründeki rekabetin giderek artmasıyla, şirketin bu stratejik kararı, kaynaklarını ve gücünü daha geleneksel ürünlere odaklanarak yeniden dağıtma ihtiyacını yansıtıyor.

Fossil, mevcut akıllı saatlerini önümüzdeki birkaç yıl boyunca desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yılın sonlarında Wear OS 3.5 güncellemesini yayınlamış olmalarına rağmen, şirketin artık yeni modeller üzerinde çalışmayacağı açıklandı. Fossil akıllı saat pazarında geleneksel ürünlerle yoluna devam edecek. Artık Wear OS işletim sistemli Fossil akıllı saat modelleri üretilmeyecek.

Fossil Group’un Wear OS tabanlı cihazları, Fossil, Citizen, Skagen, Diesel, Michael Kors, Kate Spade gibi markalar aracılığıyla geniş bir yelpazede sunuluyordu. Ancak şirketin bu alandaki faaliyetlerini sonlandırması, tüketicileri mevcut cihazlarını daha dikkatli bir şekilde kullanmaya ve korumaya yönlendirebilir.

Fossil akıllı saat kullanıcıları için, ABD’de Best Buy gibi perakendeciler aracılığıyla belirli modeller için yüksek takas değerleri sunaulacak. Böylece mevcut cihazlarını güncellemek isteyenler için takas indirimleriyle beraber çeşitli seçenekler sunulmuş olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir Fossil akıllı saat kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!