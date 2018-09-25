Günümüzde oldukça çeşitli yarış oyunları olsa da Xbox dünyasının tepe modeli diyebileceğimiz Forza serisi her yeni oyunda ciddi adımlar atarak ilerlemeyi başarıyor. Forza Motorsport 6 ile PC dünyasıyla da tanışan Forza serisi, ardından gelen 3 oyun ile PC dünyasının da en önemli yarış oyunlarından biri oldu.

Mevsimler geçerken… | Forza Horizon 4 incelemesi

Birleşik Krallık’ta geçen oyun, devasa harita üzerinde gerçek manada açık dünya oyun deneyimi sunuyor. Sadece yollarda giderek değil dağda, bayırda, göllerde, derelerde gezebilme imkanı veren oyunda en önemli yenilik de en başta bahsettiğimiz mevsimsel değişiklikler.

SONBAHAR – KIŞ – İLKBAHAR – YAZ

Forza Horizon 4 oyun süresi boyunca gerçek bir yıl döngüsünde yaşadığımız her mevsimi bizlere sunuyor. Sonbahar ile başlayan oyunda her yer sarı ve kahverengi tonlarında oldukça dikkat çekici iken, bir süre sonra gelen kış ile beyazlara bürünüyoruz. İlkbaharda yeşile doyarken bahar yağmurları da bizlere eşlik ediyor ve elbette tam da yarış dönemi diyebileceğimiz yaz aylarında ise güneş bilgisayar ve televizyon ekranından içimizi ısıtıyor.

Bu detaylar ise sadece görsel olarak sağlanmamış. Elbette 4K HDR desteği ile harika bir görsellik sunan Forza Horizon 4’te bu oluşan mevsimsel geçişlerde de aracınızın yol tutuşu da oldukça etkileniyor. Örneğin Supersport dediğimiz kategorideki hız canavarı araçların kış aylarında kullanımı oldukça zorken, ilkbahar ve sonbahardaki ıslak zeminde ise bir hayli zorlanabilyoruz. Bu nedenle sadece yarıştan yarışa değil, mevsimden mevsime de yapacağınız araç seçimleri önem arz ediyor.

BUGATTI, FERRARI, JAMES BOND

Toplam 450 otomobil arasından seçim yapabileceğiniz ve oyun içi kredilerle satın alabileceğiniz araçlarda Bugatti Chiron, Lamborghini Urus gibi otomobiller ve konsept araçlar bulunuyorken Ford Transit ve Mercedes-Benz Unimog bile mevcut. Ayrıca ek paket olarak James Bond filmlerinin efsanevi Jaguar otomobillerini de kullanabilirsiniz.

Bir oyun sırasında 72 farklı çevrimiçi oyuncu ile dünyayı paylaşabileceğiniz oyunda dilerseniz çevrimdışı da oynayabilirsiniz. Ancak özellikle yarışların asıl zevki oyun tarafından yapay zeka ile geliştirilen araçlar yerine gerçek yarışçılar ile çıktığını da belirtmek gerek. Ayrıca AI, çoklu oyuncu yanı sıra co-op tarzında da yarış yapmanız, 1’e 1 kapışmalar da sergilemeniz mümkün.

KURALLARI SEN KOY

Oyunda normal, ralli, sokak yarışı gibi yarış tipleri bulunuyorken bu yarışların isimlerini, hangi tarz araçların katılabileceğini de siz belirleyebiliyorsunuz. Sadece kolay zor gibi ayarlamaların yanı sıra oyunun sizi ne kadar destekleyeceğini de seçmeniz mümkün. Dilerseniz sadece köşelerde, dilerseniz yol boyunca size yol çizgisi sunabilir, ya da hiçbir yardım olmadan manuel vites ile kullanabilirsiniz. Buradaki belirleyeceğiniz zorluk ise elbette yarışı kazandığınızda size vereceği puan ve kredi miktarını da etkiliyor.

ARAÇ SENİN, İSTEDİĞİNİ YAP!

Bir yarış oyunundan bekleyeceğimiz yegane şey olan özelleştirmeyi de fazlasıyla içeren Forza Horizon 4, makyaj olarak sadece boya ve yapıştırma izni verse de simülasyon oyunlarında gördüğümüz lastik basıncı, süspansiyon ayarı, ağırlık merkezi gibi tüm ince ayarları düzenleyebilmenize ve gerçek bir yarışa hazırlanır gibi ayarlamalar yaparak aracın gücünü arttırmanıza olanak sağlıyor. Tabii lastik, motor gibi geliştirmeler de yapabilmeniz mümkün.

Sonuç olarak Forza Horizon 4, gelmiş geçmiş en iyi Forza deneyimi sunan ve bu yılın belki de en iyi yarış oyunu olarak sene sonuna doğru kendini göstermiş oldu. Mevsim ve hava şartlarına göre ayarlamalar yapmak gerçekten oyuna farklı bir hava katmış. 288,75 TL fiyatı olan oyun Türkçe dil desteğini önceden duyurup bizi mutlu etse de sadece Türkçe menü ve altyazı desteği sunduğunu da belirtelim. Ancak arada bazı çeviri hataları da mevcut olduğunu belirterek yazımızı noktalayalım.

Eğer yarış tutkunu ve simülasyon-arcade karışımı bir yarış oyunu arıyorsanız Forza Horizon 4 derdinize derman olacak.