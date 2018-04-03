Bir süredir beta aşamasında olan Fortnite iOS için resmen yayımlandı. PUBG’nin en ciddi rakibi konumunda olan ve özellikle Twitch yayınlarında rekorlar kıran Fortnite, Epic Games’in en popüler oyunu konumunda.

Fortnite iOS oynuyoruz!

Kısa bir süre önce Kerem’in deneyimlediği Fortnite, bugün itibariyle PC, Mac, PlayStation 4 ve Xbox One’ın ardından iOS platformuna da geldi.

Fortnite’ın diğer oyunlarından ciddi farklılıklarından biri ise Cross Play ve Cross Progression özellikleri olarak dikkat çekiyor. Cross Play sayesinde oyuncular oyunu PC’de oynayan bir oyuncu arzu ederse PS4, Mac, iOS ve Android oyuncularıyla aynı oyuna girebiliyor. Benzer şekilde Xbox One sahipleri oyunu PC, Mac, iOS ve Android oyuncularıyla beraber oynayabiliyorlar. Cross Progression özelliği ile bir platformda kaydettikleri ilerlemeye farklı bir platformda da devam edebiliyor.

Fortnite iOS indir!

iOS 11 işletim sistemli iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017 veya daha yeni bir cihaza sahipseniz iOS versiyonunu buradaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.