Fortnite 4. sezonu ile beraber birçok yenilik getiriyor!

Epic Games tarafından geliştirilen ve son dönemde PUBG’ye nazaran daha popüler olmaya başlayan Fortnite, oyuncularını yeni sezonda büyük sürprizlerle karşılayacağını açıkladı. Fortnite’ta başlayacak dördüncü sezonunun başlangıcını haber veren versiyon 4.0 güncellemesi karakterlerin görünüşlerinden haritanın şekline ve oynanışa etki eden pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.

İlk göze çarpan yenilik ise Fortnite’da son dönemde en çok konuşulan meteorlar oyunun dünyasına çarparak haritayı değiştirmesi oldu. Yeni bölgeleri de beraberinde getiren haritanın değişmesi Battle Royale’in zorlu dünyasında hayatta kalabilmek için bu yeni haritaya da alışmanız gerekecek.Aynı zamanda haritadaki kraterleri ziyaret eden oyuncular pek çok parlayan meteor parçası da görecekler ve bu taşları kullandıklarında yer çekimi onlar için hafifleyeceği belirtiliyor.

Fortnite 4. sezon fragmanı

Söz konusu güncelleme, bu değişikliklerin yanında pek çok teknik düzeltme ve iyileştirme de getiriyor. Düşmanlarının öldüğüne emin olmak için daima kafaya nişan alan oyuncular bundan böyle daha tehlikeli olacak çünkü artık oyunda kafadan vuruşlara öncelik verileceği belirtildi. Yani bir oyuncunun kafasına nişan alındığında o sırada oyuncu kolunu kaldırır ve mermi koluna gelirse, mermi kolunu delip kafadan vuruş hasarı verebilecek.

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