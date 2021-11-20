Ford ve Rivian, Ortak Bir Elektrikli Araç Geliştirme Planlarını İptal Etti

Şirketler cuma günü, Ford Motor ve Rivian’ın artık birlikte bir elektrikli araç geliştirmeyi planlamadıklarını doğruladı.

Otomobil üreticisi 2019 yılında Rivian’a 500 milyon dolar yatırım yaptığında iki şirket başlangıçta ortak bir araç geliştirdiklerini duyurdular. Daha sonra, geçen yıl bu planları iptal etmeden önce bunun Ford’un lüks Lincoln markası için olacağını söylediler. Ford, o sırada, otomobil üreticilerinin birbirleriyle işbirliği yapmak için başka fırsatlar arayacaklarını söyledi.

Ford sözcüsü Ian Thibodeau’ya göre bu planlar da artık rafa kaldırıldı. Şirketin geçen haftaki halka arzında 10 milyar dolardan fazla bir değere ulaşan başlangıçtaki %12 hisse de dâhil olmak üzere şirketin Rivian ile bağlarını koruduğunu söyledi.

Ford, e-postayla gönderilen bir bildiride, “Rivian’a saygı duyuyoruz ve onlarla kapsamlı keşif görüşmeleri yaptık, ancak her iki taraf da herhangi bir ortak araç geliştirme veya platform paylaşımı yapmamayı kabul etti” dedi.

Şu anda Ford’dan çok daha büyük bir piyasa değerine sahip olan Rivian, cuma günü planların sonlandırıldığını doğruladı.

“Ford kendi EV stratejisini ölçekledikçe ve Rivian araçlarına olan talep arttıkça, karşılıklı olarak kendi projelerimize ve teslimatlarımıza odaklanmaya karar verdik. Ford ile olan ilişkimiz yolculuğumuzun önemli bir parçası ve Ford, elektrikli bir geleceğe giden ortak yolumuzda bir yatırımcı ve müttefik olmaya devam ediyor” dedi.

Rivian’ın hisseleri, %3,7 artışla 128,60 dolardan kapattıktan sonra piyasa sonrası işlemlerde yaklaşık %2 düştü. Ford’un hissesi, hisse başına 19.39 dolarlık kapanış fiyatından %1’den daha az bir düşüşle değişmedi.

Ford CEO’su Jim Farley, işbirliğini sona erdirmek için otomobil üreticisinin “elektrik alanında kazanmak” için “artan güvenini” belirtti.

“Bugünü ilk başta yaptığımız yatırımla karşılaştırdığınızda, çok şey değişti: yeteneğimiz hakkında, her iki durumda da markanın yönü hakkında ve şimdi ne yapmamız gerektiği bizim için daha kesin. Rivian’a yatırım yapmak istiyoruz – bir şirket olarak geleceklerini seviyoruz – ancak bu noktada kendi araçlarımızı geliştireceğiz” dedi.

Ekim 2020’de CEO olan Farley, Rivian yatırımını devraldı ve selefi Jim Hackett’la ortaklaşa bir araç geliştirdi. Bununla birlikte, Farley yönetimindeki Ford, temmuz ayında Rivian’dan Haziran 2022’de adi hisse senedi haline gelen 415 milyon dolarlık dönüştürülebilir banknot satın aldı.

Kamuya açık belgelere göre, Ford’un tamamına sahip olduğu Troy Design and Manufacturing adlı bir yan kuruluş, Rivian’ın R1 araç programı için parça tedarik etmek için de bir sözleşmeye sahip.